Kleine Beute, großer Schaden: Automatenknacker unterwegs

Nirgendwo werden so viele Automaten geknackt wie in Frankfurt. Die Diebe sind auf das enthaltene Münzgeld aus. Die Bundespolizei spricht von einem regionalen Phänomen. Der Großteil der Täter kommt aus Offenbach.

Wer in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet mit dem Zug fährt, kommt immer wieder an Süßigkeiten- und Getränkeautomaten vorbei. In den Bahnhofshallen und auf den Bahnsteigen der Region stehen Hunderte der Verkaufsgeräte, die ihre bunten Waren hinter dickem Glas präsentieren und gegen Bezahlung auch freigeben. Allein im Beritt der Bundespolizeiinspektion Frankfurt stehen etwa 270 Automaten, davon etwa 80 am Frankfurter Hauptbahnhof.

Bild-Zoom Foto: Rainer Rueffer-- FRANKFURT AM MA Ermittlungsleiter Bodo Schwalm

Ermittlungsdienstleiter Bodo Schwalm kennt diese Zahlen so genau, weil die Automaten zuletzt nicht nur hungrige und durstige Kunden, sondern auch immer wieder Straftäter anlockten. Diese hebelten die Geräte in aller Regel mit einem Werkzeug auf, um die Geldkassette herauszuholen und sich damit aus dem Staub zu machen, so Schwalm.

„Der Aufbruch von Süßwaren- und Getränkeautomaten ist ein relativ neues Phänomen, wir beobachten es erst seit zwei Jahren“, sagt Schwalm. Die Fallzahl schoss aber sofort steil nach oben: Im Jahr 2014 zählte die Bundespolizei insgesamt schon 161 Automatenaufbrüche, im Folgejahr waren es sogar 371.

In den ersten Monaten des laufenden Jahres beruhigte sich die Situation vorübergehend, weil die altbekannten Automaten ab dem 1. Januar nach und nach gegen Exemplare einer neuen Aufstellerfirma – nämlich Selecta – ausgetauscht wurden. „Vielleicht fürchteten sich die Täter vor neuen Alarmvorrichtungen“, sagt Schwalm.

Die „Schonfrist“ war allerdings schnell vorbei: Nach einem Automatenaufbruch Mitte Mai sei es „Schlag auf Schlag“ gegangen, „inzwischen haben wir schon wieder 44 Fälle“, sagt der Ermittlungsdienstleiter. Sechs Bundespolizisten arbeiten nach Kräften, um die Fälle aufzuklären. Das Delikt, um das es geht, ist jeweils Einbruchsdiebstahl in einem besonders schweren Fall.

Schwalm führt aus, dass die Reparaturarbeiten an einem aufgebrochenen Automaten nach Angaben des Aufstellers zwischen 2500 und 3000 Euro kosten. Im Vergleich dazu sei der Betrag des erbeuteten Geldes – „je nachdem,, wann das Gerät zuletzt geleert wurde, zwischen 100 und 400 Euro“ – niedrig.

Aus den Summen, die die Bundespolizei nennt, ergibt sich allein für die 44 Fälle aus dem laufenden Jahr eine Gesamtschadenssumme zwischen etwa 114 000 und 150 000 Euro – ein ziemlich hoher Betrag, Selecta müsste jedenfalls eine gewaltige Menge Schokoriegel und Schorleflaschen zusätzlich verkaufen, um ihn wieder hereinzuholen. Das Unternehmen wollte auf Nachfrage nichts zum Thema sagen.

Täter meist Jugendliche

Schwalm berichtet, dass der Aufbruch von Süßwaren- und Getränkeautomaten in so großer Zahl „ein regionales Phänomen“ sei, das habe auch die Aufstellerfirma so bestätigt. „Der Großteil der Täter, mit denen wir zu tun haben, kommt aus Offenbach.“ Es handele sich in der Regel um jugendliche und heranwachsende Männer. Darunter seien Deutsche, Deutsche mit Migrationshintergrund und Ausländer, „einfach das ganze Spektrum“.

Dass so viele Automatenknacker aus Offenbach kommen, reicht nach Schwalms Worten bei weitem nicht aus, um auf eine Bande zu schließen. Seit vergangenem Jahr seien 50 Täter überführt und mitunter auch befragt worden, für eine bandenmäßige Tatbegehung gebe es keinerlei Beweise. „Es sieht eher so aus, als hätten wir es mit Einzeltätern zu tun, die aktiv werden, wenn sie gerade Geld brauchen.“ Auch polizeibekannte Intensivtäter, die viele verschiedene Straftaten begangen hätten, seien schon im Zusammenhang mit Automatenaufbruch festgenommen worden.

Die Taten werden meist nachts begangen, wenn an den Bahnhöfen wenig los ist. Auf ihren Streifengängen sehen die Bundespolizisten auch an den Automaten nach dem Rechten. Jedes Gerät rund um die Uhr zu überwachen, ist laut Schwalm aber „aus personellen Gründen unmöglich“. Die Aufnahmen der Überwachungskameras helfen laut Schwalm auch nur selten weiter, „weil die Täter sich zum Beispiel Kapuzen überziehen“.

Immer wieder Vandalismus

Die Automatenaufbrüche sind für die Aufstellerfirmen übrigens nicht das einzige Übel: Auch Vandalismus macht ihnen zu schaffen. Von 2014 bis heute verzeichnete die Bundespolizei mehr als 150 Fälle, in denen Süßigkeiten- und Getränkeautomaten beschädigt wurden.