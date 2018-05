Verkehr: Automatischer Notruf: Feuerwehr Frankfurt ist auf „E-Call“ vorbereitet

Bei einem Unfall wird automatisch Hilfe gerufen? Das soll in Zukunft so sein. „E-Call“, wie das System heißt, ist seit einigen Wochen Pflicht in neuen Auto-Modellen. In Frankfurt ist die Leitstelle der Feuerwehr bereits darauf eingestellt.

Noch ist es nicht passiert: Dass ein Alarm bei der Leitstelle der Feuerwehr eingeht, der von einem der neu vorgeschriebenen „E-Calls“ ausgelöst wurde. Von Europa gefordert, vom ADAC von Anfang an unterstützt, von der Feuerwehr Frankfurt begrüßt: Der „Emergency Call“, also Notruf, schickt vereinfacht gesagt einen Notruf an die 112 ab, wenn beispielsweise die Airbags sich aufblähen. Denn dann ist ein Unfall passiert. Wichtige Fahrzeugdaten wie Standort, Fahrtrichtung, Fahrzeugtyp und Zahl der Insassen werden im sogenannten „Minimalen Datensatz“, Minimal Set of Data, kurz MSD, an die Leitstelle gesendet. Tobias Pflüger, bei der Leitstelle der Feuerwehr für die Qualitätssicherung zuständig, berichtet: „Gleichzeitig können wir mit den Insassen sprechen.“ Etwa, um sofort zu erfahren, wie schlimm eventuelle Verletzungen sind.

„Wir haben in der Leitstelle elf Plätze, und alle sind auf das System eingerichtet“, sagt er. Die Feuerwehr in Frankfurt begrüße das: „Auch im Rhein-Main-Gebiet gibt es die Unfälle, die erst zu spät gemeldet werden“, so Pflüger. Etwa wenn jemand in der Kurve von der Straße abkommt und dann, womöglich kaum sichtbar, im Graben liegt. Ist der Fahrer bewusstlos, kann er keine Hilfe rufen – der E-Call kann hier Leben retten.

Der Nutzen ist unklar

Wie häufig das geschehen wird, ist kaum realistisch zu schätzen. Die Europäische Union verspricht, um bis zu zehn Prozent könne die Zahl der jährlichen Verkehrstoten sinken. In Europa gibt es rund 25 000 Verkehrstote pro Jahr, in Deutschland zuletzt 3286. Zehn Prozent, das wären 300 Menschenleben. Doch mehr als die Schätzung aus Brüssel kennt niemand. Bislang haben Pflüger und seine Kollegen noch keinen solchen Anruf entgegengenommen.

Es ist ein Missverständnis, anzunehmen, dass jeder Neuwagen, der nach dem 1. April zugelassen wurde, das System haben muss. Die Forderung des Gesetzgebers betrifft lediglich Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typzugelassen werden. Neuwagen der nächsten Generation, die noch gar nicht im Verkauf sind, sind betroffen. Flächendeckend wird es jeder Neuwagen erst eingebaut haben, wenn alle vor 1. April typzugelassenen Autos durch ihre Nachfolger ersetzt sind.

Auch bei älteren Fahrzeugen gibt es Notrufsysteme, die von den Auto-Herstellern angeboten werden, oder von Lieferanten. Bosch beispielsweise hat ein Service-Team in Berlin und ein weiteres in Magdeburg, die die MSDs entgegennehmen und nach einer Bewertung die lokal zuständigen Leitstellen verständigen. „Das ist nicht optimal“, sagt Pflüger, „denn wir wollen direkt mit den Verunfallten sprechen“, was mit den alten Systemen noch nicht möglich ist. Die Erfahrungen im Frankfurter Notdienst sind denn auch gemischt.

Nicht ganz fehlerfrei

Doch auch mit dem neuen System kann es Fehler geben. Wenige Tage nach dessen Einführung wurde die A 7 in Neumünster (Schleswig-Holstein) wegen eines Rettungseinsatzes an einer Baustelle gesperrt. Grund war ein harmloser Auffahrunfall ohne Verletzte. Die Autofahrerin, deren E-Call den Alarm ausgelöst hatte, war draußen, um sich den Schaden anzusehen, als innen der Rückruf des Rettungsdienst erfolgte. Die Retter lösten Großalarm aus, als im Auto niemand reagierte, und sperrten die stark befahrene Autobahn komplett.

Die Diskussion um den E-Call läuft schon seit rund 25 Jahren, als erste Modelle vorgestellt wurden. Es ging bis zuletzt auch um Fragen des Datenschutzes, etwa unbemerkte Überwachungsmöglichkeiten. Manuela Türoff, Sprecherin des ADAC Hessen-Thüringen, hat dafür kein Verständnis. „Diese Überwachung wäre ja schon lange über das Navigationsgerät möglich.“ Das E-Call-System speichere lediglich die letzten drei Wegpunkte, ältere würden überschrieben. Einziger Kritikpunkt des ADAC: In Tunneln oder Bergschluchten ohne Mobilfunk gibt es auch keinen E-Call, der auf das Mobilfunknetz angewiesen ist. Da gaukele dieses System womöglich falsche Sicherheit vor.

Die Europäische Union verspricht zwar, dass dem Autofahrer keine zusätzlichen Kosten entstehen. Doch die Automarken sind auf Mobilfunkanbieter angewiesen, und die müssen bezahlt werden.