Wolfgang Hübner hört auf: BFF-Fraktionschef legt Mandat nieder

Aufzug auf der Bockenheimer Landstraße Lift für U-Bahn-Station soll mitten auf die Straße

Bockenheim. Kritik gibt es am Standort für den Lift, der in der U-Bahn-Station „Westend“ nachgerüstet werden soll: Er soll mitten in der Bockenheimer Landstraße an die Oberfläche kommen. Das wäre einzigartig in Frankfurt. Doch das Thema Sicherheit treibt die Menschen um. mehr