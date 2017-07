Renn-Klub setzt auf Gutachten: BGH-Anwalt hält Rennbahn-Kündigung durch die Stadt für sittenwidrig

Darf die Stadt das Rennbahn-Areal in Niederrad räumen lassen, um es dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) übergeben zu können? Dazu will der zweite Senat des Oberlandesgerichtes (OLG) unter dem Vorsitz der Richterin Annette Boerner am 27. Juli entscheiden. Kurz vor Ende der Beweisaufnahme, am 26.Juni, hat Renn-Klub-Anwalt Michael Freudenreich Richterin Boerner noch ein 14-seitiges Gutachten des Anwalts beim Bundesgerichtshof, Herbert Geißler, übergeben.

Besonderes Konstrukt

In dem Papier argumentiert Geißler, dass die Aufhebung des Mietvertrages sittenwidrig sei. Als Grund nennt er das besondere Konstrukt, mit dem der Pferdesportbetrieb zwischen dem Renn-Klub und der Stadt organisiert wurde. Die Hippodrom GmbH als Besitzgesellschaft hat den Renn-Klub beauftragt, in Niederrad Pferderennen zu organisieren. Der bis 31. August 2024 laufende Mietvertrag über das Gelände macht den Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Hippodrom GmbH und dem Renn-Klub erst möglich. Nach Ansicht von Adam Rosenberg, einer von vier Anwälten des Renn-Klubs, die mit dieser Angelegenheit befasst sind, bedeutet dies, dass der Renn-Klub die Arbeit der Hippodrom GmbH übernommen hat, weil diese die Aufgabe nicht aus eigener Kraft stemmen konnte. Daher habe der Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Hippodrom GmbH und dem Renn-Klub eine treuhänderische Bindung.

Bilderstrecke Geisterstadt Galopprennbahn: Rundgang über das Gelände

Der ehemalige Präsident des Renn-Klubs, der inzwischen 80-jährige Manfred Hellwig, hat seine Anteil an der Hippodrom GmbH für 2,98 Millionen Euro an die Stadt verkauft. Danach erfolgte die Kündigung des Mietvertrages. „Die Stadt verleitet Herrn Hellwig zur Verletzung der treuhänderischen Bindung aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag“, erläutert Renn-Klub-Anwalt Rosenberg. Allein das Herauskaufen Hellwigs aus der treuhänderischen Bindung sei sittenwidrig. Für Rosenberg folgt daraus, dass der Vertrag nie hätte gekündigt werden können.

Auch Richterin Boerner hatte bei der Verhandlung am Montag angedeutet, das die Kündigung des Mietvertrages über das Rennbahn-Gelände 2015 durch die Stadt sittenwidrig gewesen sein könnte.

Fall geht zum BGH

Was bedeutet nun das vorgelegte Gutachten im Fortgang des Rechtsstreits? „Es handelt sich um ein sogenanntes Privatgutachten“, teilte Gundula Fehns-Böer, Sprecherin des Oberlandesgerichts, mit. Es würde wie der Parteivortrag behandelt und flöße nach den gleichen Maßstäben in die Entscheidungsfindung des Gerichts ein. Sinngemäß fährt die Sprecherin des OLG fort: Sollte das Gericht seine Entscheidung auf erst in dem Gutachten vorgebrachte rechtliche Gesichtspunkte stützen, ist der Gegenseite (in diesem Falle dem Anwalt der Stadt, Stephan Nikschik) vorher Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Ob das vorgelegte Gutachten neue rechtliche Gesichtspunkte enthalte, entscheide allein der Senat, betonte Fehns-Böer.

Bilderstrecke Einblicke in die Geschichte der Galopprennbahn

Egal wie Richterin Boerner entscheidet: In jedem Fall wird der Bundesgerichtshof (BGH) mit der Sache befasst: Entweder der zweite Zivilsenat des OLG lässt die Revision zu – oder aber eine Seite legt gegen die Nichtzulassung Beschwerde beim BGH ein. Das Gutachten dürfte den Renn-Klub rund 10 000 Euro gekostet haben. Nach Angaben des Renn-Klub-Vorstands Carl-Philip Graf zu Solms-Wildenfels hat der Verein noch ein zweites Gutachten erstellen lassen, das zum selben Ergebnis komme. Dieses diente aber nur der internen Verwendung, um die Chancen für den Gang zum BGH auszuloten.