Wahlkampfhilfe in Bad Kissingen: Bad Kissingen: Petra Roth wirbt für Grünen-Kandidatin Manuela Rottman

Bei ihrer Bundestagskandidatur in Unterfranken bekommt die frühere Umweltdezernentin Manuela Rottmann (Grüne) Unterstützung von einer Mitstreiterin aus Frankfurter Zeiten. Die ehemalige Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU) hat kein Problem damit, für eine Kandidatin zu werben, die nicht der Union angehört.

Am 9. Mai haben Petra Roth (CDU) und Manuela Rottmann (Grüne) Anlass zum Feiern. Denn dann haben die beiden Politikerinnen Geburtstag. Zwar trennen sie 38 Jahre, doch gibt es viele Gemeinsamkeiten. Beide gelten als kompetent und fleißig, genießen Ansehen über Parteigrenzen hinweg. Das wurde auch deutlich bei einer lockeren Gesprächsrunde am Wochenende in Bad Kissingen. Bei diesem Blick hinter die Kulissen ging es um Siege und Niederlagen, Partei- und Sachpolitik, Zukunftssorgen und -chancen.

Dabei plauderten die beiden aus dem Nähkästchen der lokalen und nationalen Politik. Petra Roth als damalige Oberbürgermeisterin und die promovierte Juristin Rottmann als junge hauptamtliche Dezernentin haben von 2006 an sechs Jahre lang eng zusammengearbeitet. Daher stand die gemeinsame Zeit in Frankfurt auch im Mittelpunkt des Abends.

Sie schätzen und sie loben sich. Für Petra Roth ist klar: Eine Frau wie Manuela Rottmann „muss in den Bundestag, sie gehört nach Berlin“. Solche Personen brauche das Parlament. Rottmann sei hochqualifiziert und habe viele Talente. Die „zurückhaltende Pragmatikerin“ habe in ihrer Zeit im Frankfurter Rathaus deutlich spüren lassen, dass sie etwas gestalten wollte. Und das würde auch für den Bundestag gelten. Dafür gab es reichlich Beifall vom Publikum im nicht voll besetzten Saal.

Eine „freie Bürgerin“

Dass die Grande Dame der Frankfurter CDU so offen Werbung für eine Grüne macht, hat einigen Unions-Oberen nicht wirklich gefallen, sie waren von der Veranstaltung eher mäßig begeistert. Petra Roth: „Das interessiert mich nicht, ich bin keine Mandatsträgerin mehr, ich bin eine politisch freie Bürgerin.“

Petra Roth und Manuela Rottmann sind Schwestern im Geiste. Sie begegnen sich mit Respekt und Anerkennung, verzichten auf Parteibrille und ideologische Scheuklappen. Moderator Ralf Ruppert, Redakteur bei der Saale-Zeitung Bad Kissingen, hatte angesichts der hohen Streitkultur eine leichte Aufgabe. Er führte durch einen unterhaltsamen Abend.

Chance für Schwarz-Grün

Es war interessant zu hören, wie Petra Roth ihr steile politische Karriere startete, als das für eine Frau noch sehr viel schwieriger war als heute. Sie wählte zunächst FDP, dann SPD. Dann ging sie zur CDU – „aus Mitleid“, wie sie sagt. Dort habe sie etwas bewegen wollen, sei aber auf verkrustete Strukturen gestoßen, die sie erst mühsam habe aufbrechen müssen. Es sei fast unmöglich gewesen, etwas verändern zu wollen. Aber „in eine Partei muss man nicht eintreten. Aber wenn man das tut, ist das wie ein Eheversprechen, dann bleibt man drin.“ Schließlich bekam sie doch Unterstützung; „Ich habe mich schieben lassen, habe aber auch geliefert.“

Manuela Rottmann engagierte sich „aus Trotz“, weil 1990 die Grünen aus dem Bundestag flogen, in der Politik. Sie hat in Frankfurt erkannt, was machbar ist, wenn Sach- vor Parteipolitik geht. Sie und auch ihre Mentorin sind überzeugt, dass Schwarz-Grün auf Bundesebene durchaus funktionieren könnte.

Die Probleme des ländlichen Raums, die in Rottmanns Bundestagswahl-Kreis im Vordergrund stehen, kamen fast ein wenig zu kurz. „Wie haben hier ganz viel Potenzial, aber wir müssen auch weiterdenken“. Das sieht Petra Roth ähnlich, die ein flammendes Plädoyer für den ländlichen Raum hielt. Denn nur so könnte man die Probleme der Ballungsräume lösen.

Kein Patentrezept

Anschließend kamen die Zuhörer noch zu Wort. Ein Frankfurter, der zur Kur in Bad Kissingen weilt, beklagte das Fehlen bezahlbaren Wohnraums vor allem für Familien. Petra Roth kennt das Problem, hat aber auch kein Patentrezept. „Wir brauchen mehr privates Engagement zum Bau und zur Vermietung von Wohnungen.“ Es gebe aber zu wenig Bauland. Eine Lösung wäre es ihrer Ansicht nach, den ländlichen Raum zu entwickeln und mit besseren Verkehrsverbindungen die Metropolen zu entlasten.