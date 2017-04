Neue Ansagen: Badesalz „babbelt” demnächst in Frankfurter Straßenbahn

Das hessische Komiker-Duo Badesalz macht künftig Ansagen in Frankfurter Straßenbahnen und U-Bahnen. Das Programm mit dem Titel „Hessisch Gebabbel in de Bahn” läuft von Anfang Mai an in rund 400 Straßen- und U-Bahnen der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF), teilte der VGV am Montag auf der Premieren-Fahrt mit. Hendrik „Henni” Nachtsheim und Gerd Knebel haben dazu 20 Haltestellen-Ansagen sowie 20 Ansagen zu verschiedenen Betriebssituationen wie der Begrüßung der Fahrgäste oder Verspätungen eingesprochen.

Der hessische Lokalkolorit soll vor allem die Straßenbahn-Haltestellen in Richtung „Stadion” prägen und „Eintracht”-Fans schon beim Einsteigen auf das Spiel einstimmen, sagte Nachtsheim, der sich bei der Premierenfahrt auch selbst hinter das Steuer der Straßenbahn klemmte. Auch für den Frankfurter Zoo oder die Eissporthalle gibt es eigene Ansagen. VGF-Chef Thomas Wissgott sagte, die Ansagen sollten „etwas Besonderes” bleiben. Sie werden deshalb nicht als Dauerbeschallung eingesetzt, sondern „in kleinen Dosen”.

