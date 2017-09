Sicherheit in Frankfurt: Bahn mustert alte Kameras im Hauptbahnhof aus

Die Videoüberwachung des Frankfurter Hauptbahnhofs ist mangelhaft, die veralteten Kameras liefern der Bundespolizei kaum brauchbare Aufnahmen. Das soll sich bald ändern: Die Deutsche Bahn will die Anlage ab Ende 2017 komplett erneuern. Danach wird es nach Angaben der Bundespolizei mehr Kameras geben als heute.

Im April 2016 machte diese Zeitung gravierende Mängel bei der Videoüberwachung am Frankfurter Hauptbahnhof öffentlich. Aus dem Kreise der Bundespolizei, die die Anlage zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung nutzt, war damals zu hören, dass die knapp 90 Kameras völlig veraltet seien und nur Aufnahmen mit schlechter bis sehr schlechter Bildqualität lieferten. Die Videoauswerteanlage falle regelmäßig aus, die Datensicherung dauere manchmal mehrere Stunden. Wegen technischer Probleme sei oft keine Sichtung und Sicherung des Videomaterials möglich, hieß es. Angesichts der terroristischen Gefährdung seien derartige Missstände an einem großen Verkehrsknotenpunkt „völlig inakzeptabel“.

Bild-Zoom So berichteten wir am 19. April 2016 über die technischen Probleme.

Die Geschichte schlug hohe Wellen. Weitere Medien berichteten, der Fahrgastverband Pro Bahn bezeichnete die mangelhafte Überwachungstechnik am Frankfurter Hauptbahnhof als „Skandal“. Die für die Kameras zuständige Deutsche Bahn stellte eine Modernisierung der Anlage in Aussicht. Obwohl die Rufe nach effizienterer Technik im Jahr 2016 wegen der Crackdealerei in der B-Ebene lauter wurden, schien sich zunächst aber nichts zu tun. Im April 2017, ein Jahr nach unserer ersten Berichterstattung, war im Hauptbahnhof noch alles beim Alten. Jetzt, fast anderthalb Jahre später, teilt die Bahn auf Nachfrage mit, dass die Modernisierung der Videotechnik „Ende 2017“ beginnen soll.

Eine Konzernsprecherin betont, dass die Videotechnik neben der Präsenz des Sicherheitspersonals „eine wichtige Säule des Sicherheitskonzepts“ sei. Grundsätzlich kümmerten sich die Deutsche Bahn und die Bundespolizei gemeinsam um die Sicherheit der Reisenden. Auch die Installation neuer Videotechnik werde zusammen geplant. Nach den Kameras des Frankfurter Hauptbahnhofs würden im Jahr 2018 auch die Exemplare der Station Ostendstraße modernisiert.

Freude bei der Bundespolizei

Bei der Bundespolizei zeigt man sich erfreut darüber, dass die Modernisierungsarbeiten im Hauptbahnhof Ende 2017 beginnen sollen. „Das ist für uns eine gute Sache, weil die Videotechnik derzeit nicht unseren Anforderungen entspricht“, sagt Ralf Ströher, Sprecher der Inspektion am Hauptbahnhof. Im Juni hätten die Bundespolizei und die Bahn zwar für eine höhere Rechenleistung gesorgt und die Aufzeichnungs- und Auswertungstechnik hinter den Kameras verbessert. Doch obwohl die Anlage seitdem viel stabiler laufe, bestehe bis heute das Problem, dass die alten, analogen Kameras keine guten Aufnahmen lieferten.

Ströher berichtet, dass die Bundespolizei in die Planung der künftigen Überwachungstechnik einbezogen worden sei. Es habe im Hauptbahnhof Begehungen mit Sachverständigen gegeben, bei denen man zum Beispiel auch über die Platzierung der einzelnen Kameras gesprochen habe. Das Ergebnis der Abstimmungen fasst Ströher so zusammen: „Die Anzahl der Kameras wird erheblich erhöht.“ Eine genaue Zahl hatten gestern allerdings weder die Deutsche Bahn noch die Bundespolizei parat.

Helmut Seibert von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist ebenfalls froh darüber, dass die Bundespolizisten der Frankfurter Inspektion bald neue Kameras nutzen können. Darüber, ob wegen der langjährigen Technikmängel manchmal Straftäter davonkamen, könne man nur spekulieren, sagt der Gewerkschafter auf Nachfrage. Er betont aber, dass Videoüberwachung bei der Aufklärung von Straftaten und der Identifizierung von Tätern eine sehr große Hilfe sein könne. Deshalb habe sich die GdP auch für die Modernisierung der Anlage am Hauptbahnhof engagiert.

Während die Bahn bei der Ausweitung der Videoüberwachung in ihren Stationen freie Hand hat, sind für zusätzliche Kamerastandorte im öffentlichen Raum politische Mehrheiten nötig. Die Abstimmungen der Frankfurter Koalitionsfraktionen laufen auf Hochtouren. Wie berichtet, sollen zu den Standorten an der Konstablerwache und am Bahnhofsvorplatz/Kaisersack weitere Standorte hinzukommen. Ob zwei oder drei, darüber wird derzeit noch verhandelt.

Kameras für die Hauptwache

Inzwischen spricht alles dafür, dass die Hauptwache landespolizeiliche Videotechnik erhalten soll. Ob das Bahnhofsviertel und das Allerheiligenviertel parallel dazu je eine weitere Anlage erhalten wird oder zunächst nur einer der beiden Standorte berücksichtigt wird, müssen die CDU, die SPD und die Grünen im Römer noch unter sich ausmachen. Die Grünen, die sich bislang gegen die sofortige Realisierung dreier Standorte aussprachen, haben nach Angaben ihres Fraktionschefs Manuel Stock noch nicht abschließend beraten. Am Mittwoch ist die nächste Fraktionssitzung.