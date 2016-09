Bordelle, Kneipen, Galerien und Künstler: Bahnhofsviertel: Neue Broschüre präsentiert Frankfurts sündiges Quartier

Das Bahnhofsviertel ist ein widersprüchlicher Stadtteil. Was Touristen anziehen kann, wird in der Broschüre „Bars, Basare und Bohème“ gezeigt. Gestern wurde das Heft in der Animierbar „My Way“ vorgestellt.

Die Animierbar „My Way“ und das darüber befindliche Bordell in der Tanusstraße 26 sollen den Hells Angels gehören. Zumindest wird das im Bahnhofsviertel erzählt. „Stimmt nicht“, so Besitzer Richard Böhlig zu den Vorwürfen. „Ich bin Mitglied bei den Hells Angels. Aber das Bordell ist mein privates Geschäft. Ich bin auch Mitglied bei der Eintracht Frankfurt, auf Lebenszeit. Niemand behauptet, dass das Bordell der Eintracht gehört.“

Nur Mitglied bei den Rockern

Gerüchte über die Besitzverhältnisse waren laut geworden, als in der vergangenen Woche ein Streit zwischen einem „Kunden“ und einem Türsteher eskalierte (wir berichteten). Trotz dieses Vorfalls: Im „My Way“ stellten Thomas Feda, Geschäftsführer der städtischen Tourismus und Congress GmbH (TCF) und der Fotograf und Journalist Ulrich Mattner eine neue Broschüre der TCF vor – eine Broschüre, die besondere Lokalitäten im Viertel zeigt.

Bislang gab es so etwas nicht über Frankfurts verruchtesten Stadtteil. Dabei wurde das Quartier inzwischen schon in der New York Times vorgestellt. „Tough Redlight District and Arts and Culture“, so firmiere das Viertel seitdem bei interessierten US-Amerikanern, sagte Feda. Die Vorstellung der Broschüre „Bars, Basare und Bohème“ in der Animierbar „My Way“ ließ er nicht absagen, trotz der Vorfälle der Vorwoche. „Hier passiert dauernd irgendwo etwas. Ulrich Mattner und Richard Böhlig sind befreundet, alle von Mattners Touren durchs Viertel beginnen im ,My Way’, und Böhlig öffnet bei der Bahnhofsviertelnacht am Donnerstag sein Haus erstmals für Damen und Paare. So gesehen ist es der richtige Ort, die Broschüre vorzustellen“, erklärte Feda.

5000 Exemplaren auf Deutsch werden auf Nachfrage in der Touristinformation ausgegeben, weitere 1500 Exemplaren auf Englisch verschickt die TCF an Reiseunternehmen im Ausland. Mattner, der seit zehn Jahren im Viertel lebt, hat die Broschüre verfasst. Er hat auch ein Buch über das Bahnhofsviertel geschrieben, das im Societäts-Verlag erschienen ist (Im Frankfurter Bahnhofsviertel, 50 Highlights für Szenegänger, 2015, 12,80 Euro).

Geheimtipps ohne Türschild

Was Feda und Mattner gestern in der Bar „My Way“ vorlegten, dürfte auch für viele Frankfurter interessant sein. Denn wie Mattner sagte, gibt es viele Kneipen und Clubs, die ganz versteckt sind, in Hinterhäusern ohne Schild an der Vordertür, manchmal gar muss man klingeln, um eingelassen zu werden. Diese Gaststätten macht die Broschüre öffentlich. Auf 24 Seiten werden 99 Lokalitäten vorgestellt – oft mit Bild, immer mit sieben bis neun Zeilen Text, Adresse und Vermerk auf der Karte. Neben Ausgehtipps und Restaurants, Künstler und Galerien, Einzelhändlern und Hotels stellt Mattner auch einige Bordelle, Stundenhotels, Shower-Shows und Männer-Strips vor.

Bahnhofsviertelnacht in Frankfurt Feiern im Stadtteil: 9. Frankfurter Bahnhofsviertelnacht Ein Stadtteil öffnet sich – so lautet das Motto der 9. Bahnhofsviertelnacht am Donnerstag, 8. September. Von 19 bis 24 Uhr kann man sich durch das Quartier treiben lassen. Auf Partys auch länger. clearing

Das Bahnhofsviertel in seiner Widersprüchlichkeit fasziniert Mattner seit Jahren. Hier die Drogenabhängigen, die Fixerräume, die Dealer, die Armutsprostitution, dort die eingesessenen Geschäfte und die künstlerische Avantgarde, die zunehmende Aufwertung und Gentrifizierung des bunten Viertels – nirgends werden die Widersprüche Frankfurts so deutlich wie hier.