Frühling: Bald blüht wieder die ganze Stadt auf

Von Miet-Äckern über Hochbeete bis hin zum Bienenbaum-Wipfelpfad: „Urban Gardening“, also Stadtgärtnern, ist kein vorübergehender Trend, sondern hat sich in Frankfurt etabliert. Auch Miet-Äcker sind begehrt, die klassische Kleingarten-Parzelle sowieso.

Wer „Guerilla Gardening“ schätzt, wirft eine „Samenbombe“ auf triste Brachflächen, vernachlässigte Grünstreifen oder öde Verkehrsinseln: Mit etwas Glück „explodiert“ sie dort – und zaubert dank der Samen von bienen- und schmetterlingsfreundlichen Pflanzen bunte Vielfalt ins städtische Grau. Doch es gibt auch ohne diese Taktik vielfältige Möglichkeiten, in Frankfurt Natur zu erleben: Da gibt es Miet-Äcker, Nachbarschafts- und Mietergärten, Hochbeete, Bienenprojekte, Schulinitiativen und Kleingartenvereine. „Wo viele Menschen auf engerem Raum zusammenleben, müssen wir beim Grün erfinderischer werden“, erklärt Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne). „Auch wer keinen Garten hat, kann etwas für grüne Vielfalt in der Stadt tun, angefangen beim Balkonkasten bis hin zur Beteiligung an naturnahen Wiesenpflegeprojekten.“

Dass „Urban Gardening“ kein kurzlebiger Trend ist, weiß Simone Jacob vom Grünflächenamt: „Das Interesse an solchen Projekten wächst“. Über 20, und dies teils schon seit Jahren, gibt es in der Stadt. Neue Projekte sind in Bockenheim, Eschersheim, Fechenheim oder im Ostend in Sicht.

Im Ostend summt es

Neues Leben regt sich auch im „Frankfurter Garten“ auf dem 2013 installierten Danziger Platz im Ostend. Nach der Insolvenz der Betreiber im vergangenen Jahr soll der Frankfurter Verein „Bienen-Baum-Gut“ mit logistischer Unterstützung des Grünflächenamtes das Karree auf städtischem Boden beackern. Entsprechende Verträge sollen in Kürze unterschriftsreif sein, erklärt Corina Haurová vom Vereinsvorstand. Der Verein hatte 2017 einen vielbeachteten Bienen-Baumwipfelpfad dort installiert. Und lädt alle Interessierten ein, einfach einmal vorbei zu kommen und sich zu informieren. Angesprochen sind alle, die gärtnern oder sich anderweitig engagieren möchten. „Mit tatkräftiger Hilfe kann hier alles noch viel schöner, nachhaltiger und solidarischer werden“, sagt Corina Haurová.

Wem Kleingärten zu aufwendig (oder zu teuer) sind, der kann die Vorteile des „Stadtgärtnerns" genießen, vor Jahren entstanden als sozio-ökologische Nachbarschaftsprojekte in anonymer werdenden Großstädten.

Etwas ganz Anderes bietet die Oberräder Gärtnerin Julia Jung im „Gemüsedorf“ am Speckweg an: Direkt neben dem „Grüne Soße“-Denkmal vermietet sie in der bereits fünften Saison Ackerparzellen unterm Titel „Oberräder Krautgärten“ – mit wachsendem Erfolg. Der elterliche Gartenbetrieb stellt einen Teil seiner Anbaufläche für Hobby-Gärtner zur Verfügung, die vom Frühling bis zum Dezember unter fachkundiger Anleitung die Parzellen bewirtschaften und den Ertrag ernten können. 280 Euro kostet eine Parzelle, die 3,50 Meter breit und 30 Meter lang ist, pro Saison. „Die meisten mieten nur eine halbe Parzelle, weil der Ertrag für vier Personen reicht“, sagt die studierte Landschaftsgärtnerin. Sie beobachtet, dass die Gartenarbeit die Menschen „erdet“. Jung hilft, indem sie die Beete vor- und im Winter nachbereitet, setzt aus etwa 35 Gemüsesorten das Gewünschte, „das ist das Grundgerüst, die Leute müssen ja lernen, wie es geht“. Dazu gibt’s Kräuter, Salate, Chili, Tomaten. Wasser und Geräte werden gestellt. Für Geselligkeit sorgen die Feuerstelle samt Grill, Männer zischen nach Feierabend ein Bierchen, am Samstag rücken die Familien mit Kindern an.

Kein Vergleich zu früher

Die Zeiten, in denen Frührentner und Spießbürger ein Monopol auf die Schrebergärten hatten, sind perdu. Die Parzellen sind längst Naherholungsorte, Mini-Plantagen für Obst und Gemüse oder einfach ein Ort für geselliges Zusammensein in der Natur. Hannelore Dörr, Vorsitzende der Stadtgruppe der Kleingärtner, erhält derzeit „wie in jedem Frühling“ täglich über zehn Anrufe von Menschen, die eine Parzelle suchen. „Dabei vergeben wir gar keine, das läuft über die Vereine“, sagt sie. Diese führen Wartelisten.

Die Stadtgruppe ist der Dachverband für derzeit insgesamt 111 angeschlossene Kleingärtnervereine in Frankfurt und Umgebung und mit etwa 16 000 Mitgliedern, 274 Anlagen und rund 15 600 Kleingärten der größte Regionalverband im Landesverband Hessen der Kleingärtner. Ein Kleingarten kostet pro Jahr rund 200 Euro, bei Übernahmen werden je nach Ausstattung und Größe zwischen 1000 und 4000 Euro fällig.

Das kostenlose Magazin „Frankfurt gärtnert" des Grünflächenamtes informiert über das Angebot, bietet Einblicke in nachhaltige Bildungsprojekte und stellt viele „grüne Oasen" in der Stadt vor,

Aber Achtung: Es gibt die sogenannte „Ein-Drittel-Regel“, ein Kleingärtner kann nicht einfach nur Rasen säen, sondern muss ein Drittel Nutzpflanzen anlegen und zudem noch einige andere Dinge beachten.