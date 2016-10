„American Ballet Theatre“: Ballerinas tanzen am Broadway

Knapp 6200 Kilometer Luftlinie liegen zwischen der Altenhöferallee auf dem Riedberg und dem Broadway in New York. Im dritten Stock, im Haus mit der Nummer 890, mitten in Manhattan, residiert das „American Ballet Theatre“ – eine der bedeutendsten Ballettkompanien der Welt.

Heute sind dort 14 Tänzerinnen vom Riedberg zu Gast. Aber nicht, um sich die Schule anzusehen. Nein – die 23- bis 44-Jährigen werden dort ihr tänzerisches Können zeigen und eine Prüfung ablegen. Begleitet werden sie von ihrem Trainer Thom Hecht, Leiter des „Thom Hecht Ballettförderzentrums“. Der Tanzpädagoge hat an der New Yorker Schule studiert und bietet seit etwa zweieinhalb Jahren Ballett-Kurse für Erwachsene auf dem Riedberg an. „Ich unterrichte nach dem Lehrplan des New Yorker Theaters und habe mich spaßeshalber erkundigt, ob es für die Prüfungen Altersobergrenzen gibt. Weil es diese nicht gibt, habe ich beschlossen meine Gruppe dort vortanzen zu lassen“, berichtet Hecht, wie die Idee nach New York zu fliegen vor rund einem Jahr entstand.

Als er seinen Tänzerinnen davon erzählte, herrschte zunächst Stille. Doch schnell waren alle von der Vorstellung begeistert, einmal in einem Gebäude zu tanzen, das sonst kaum jemand betreten kann. Denn: „Wer nicht zur Kompanie gehört oder eine Prüfung ablegt, hat dort keinen Zutritt“, so Hecht.

Hartes Training

Sechs Stunden pro Woche haben die Elevinnen seit Januar trainiert. Ein anspruchsvolles Programm, das in den Alltag der Tänzerinnen integriert werden musste. „Wir haben Finanzberaterinnen dabei, Juristinnen und Mütter. Es war eine Herausforderung für jede Einzelne, die Zeit für das Training zu finden“, ist der Tanzlehrer von dieser Leistung mehr als beeindruckt.

Weil das Training für die anstehende Prüfung intensiviert wurde, hatte Thom Hecht die Zeit und damit Möglichkeit, auf viele Kleinigkeiten einzugehen, die sonst ab und zu vernachlässigt werden. „Ich konnte viel besser darauf achten, wo der Kopf der Tänzerinnen in der Relation mit den Füßen steht. Oder darauf, dass sie immer ein Lächeln im Gesicht haben. Denn die Anstrengung darf in der Prüfung nicht zu sehen sein“, erklärt er.

Insgesamt gibt es acht Prüfungslevel, die an der New Yorker Schule abgelegt werden können, ähnlich den verschiedenfarbigen Gürteln bei Kampfsportarten. Antreten werden die Tänzerinnen vom Riedberg für Level 2. Ab der fünften Stufe beginnt der Profibereich. Getanzt wird die etwa eine Stunde dauernde Prüfung zu berühmter Ballett- und Opernmusik. Wie etwa dem Habanero aus Carmen, Don Quixote, Schwanensee oder dem Hochzeitstanz aus Dornröschen.

Die Prüfungsfragen und Anweisungen kommen auf Englisch, die Fachbegriffe auf Französisch. Um zu bestehen müssen die Tänzerinnen aus Frankfurt 70 von 100 möglichen Punkten erreichen. Wann es die Ergebnisse gibt, das weiß Thom Hecht nicht. Nur, dass er als Trainer im Anschluss ein Feedback erhält. „Das ist ja auch wichtig für mich und meine Arbeit“, sagt er.

Gutes Gefühl

Wer die Ballettprüfung in New York, dem „Big Apple“, besteht, bekommt ein Zertifikat überreicht. Ob alle Tänzerinnen mit diesem Ergebnis am Sonntag die Heimreise antreten können, bleibt abzuwarten. „Wir haben aber alles dafür getan, was in unserer Macht steht“, hat Thom Hecht ein gutes Gefühl.

Dass es seine Ballett-Gruppe tatsächlich auf den Broadway geschafft hat, das hätte vor gut zwei Jahren wohl kaum einer gedacht. Damals, als Hecht seinen ersten Ballett-Kurs für Erwachsene auf dem Riedberg anbot, war alles noch ein wenig improvisiert. In einer Kita wurde damals trainiert, das Fensterbrett diente als Stange. Mittlerweile hat das Ballettförderzentrum einen eigenen Raum im Familienzentrum Billabong – mit Spiegeln und Stangen. „Der Raum ist zwar klein, aber er reicht – wie man sieht – zum Üben vollkommen aus“, sagt Hecht.

