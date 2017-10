Zeitdruck: Bau-Boom in Frankfurt ist riskant für Arbeiter

Nur knapp vier Wochen nachdem die Höhenrettung der Feuerwehr einen verunglückten Bauarbeiter auf einer Baustelle in der Großen Gallusstraße bergen musste, gab es dort gestern erneut einen Arbeitsunfall, bei dem ein 30- und 51-Jähriger verletzt wurden und zur Behandlung in Kliniken eingeliefert werden mussten. Die beiden waren gerade dabei Verschalungen für Betonarbeiten anzubringen, als die Arbeitsbühne kippte: Die Männer stürzten knapp vier Meter in die Tiefe. Immer öfter müssen Notärzte, Rettungssanitäter sowie Polizei und Feuerwehr zu solchen Einsätzen ausrücken.

Sie ist hässlich, sie lärmt, immerhin gibt sie Arbeit: Die Baustelle. Trotz des anhaltenden Bau-Booms ist die Wohnungsknappheit in hessischen Ballungszentren unvermindert groß. Und das besonders auch in Frankfurt. Bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware. Entsprechend werden zahlreiche Bauvorhaben angestoßen und realisiert. Die Kran-Dichte ist enorm, im Herzen der Stadt wie in der Peripherie. Allerorten wird gebaut, vornehmlich in die Höhe. Das Ziel dieser Tage: Viele Wohnungen auf möglichst wenig Fläche. Der anhaltende Zuzug schafft Druck, denn Platz ist in der Stadt ein knappes Gut.

Mehr Unfälle möglich

Doch das Rennen gegen die Zeit birgt eine heikle Folge: Unter der Dringlichkeit an den Baustellen leidet teils die Sicherheit der Arbeiter. „Wo erfreulicherweise mehr gebaut wird, kann es leider mehr Unfälle geben“, heißt es in einer Mitteilung der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. Demnach seien im Jahr 2016 bundesweit 104 820 meldepflichtige Arbeitsunfälle registriert worden, 2487 mehr als im Vorjahr. Meldepflichtig ist ein Arbeitsunfall dann, wenn Arbeiter getötet oder so verletzt sind, dass sie mehr als drei Tage arbeitsunfähig werden.

Von den über 8000 Absturzunfällen endeten 29 tödlich. „Die Arbeit auf der Baustelle ist prinzipiell sehr gefahrgeneigt“, sagt Ruprecht Hammerschmidt, Sprecher der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mit Sitz in Frankfurt am Main. „Man arbeitet in der Regel mit schwerem Gerät. Es werden unter anderem Gruben ausgehoben und Gerüste gebaut.“

Stress als Risikofaktor

Stress erhöhe dabei das Risiko-Potenzial unnötig. „Im Angesicht der hohen Auftragslage sowie des dringenden Fachkräftemangels lehnen viele Bauunternehmen inzwischen bereits Projekt-Anfragen ab“, sagt Hammerschmidt. Hinzu kommt, dass bei Verzögerung der Abläufe oder Nichteinhaltung terminlicher Fristen meist erhebliche Vertragsstrafen drohen. „Solche Strafen sollen eine abschreckende Wirkung haben, die Summe wird dann jeweils so festgesetzt, dass es den Betrieben durchaus wehtut“, so Hammerschmidt.

Auf einer Baustelle, wo zahlreiche Gewerke Hand in Hand arbeiten müssen, herrscht ein äußerst sensibler Zeitplan. Geräteführer, Zimmermänner, Elektriker, Estrich- und Fliesenleger, Maler und Schreiner – alle Tätigkeiten unterliegen einer übergeordneten Regie. Schon deswegen lastet auf den Beschäftigten ein enormer Druck und darunter leidet letztlich auch die Arbeitssicherheit.

Beunruhigend

Nachdem kürzlich ein Unfall auf einer Frankfurter Baustelle ein Menschenleben gefordert hat, ist der Gedanke an eine Korrelation diesbezüglich beunruhigend. Mitte Juni ist ein 30-Jähriger im Bahnhofsviertel von einem Traggerüst erschlagen worden. Bei einem weiteren Unglück an der Taunusanlage ist im September ein Arbeiter auf einem Gerüst verunglückt und musste von der Höhenrettung geborgen werden. Derweil wird fleißig weiter gebaut. 2016 wurden in Hessen mehr als 20 000 Wohnungen fertiggestellt – der höchste Wert seit dem Jahr 2 000 und rund 12,5 Prozent mehr als im Vorjahr.