Strecke zwischen Frankfurt-Süd und Hauptbahnhof: Bauarbeiten an Main-Neckar-Brücke sorgen im April für Behinderungen

Wegen Bauarbeiten an der Main-Neckar-Brücke kommt es im April in Frankfurt zu Behinderungen im Bahnverkehr. Betroffen ist die Strecke zwischen Frankfurt-Süd und dem Hauptbahnhof, wie die Deutsche Bahn am Freitag mitteilte. Weil der Abschnitt viel befahren wird, soll hauptsächlich an den Wochenenden an der 1927 im Gutleutviertel über den Main errichteten Eisenbahnbrücke gearbeitet werden.

Insgesamt werden nach Angaben des Unternehmens rund 3200 Schwellen neu verlegt und 20 Weichen ausgetauscht. Dabei werden rund 13 000 Tonnen Schottersteine verbaut. Die Renovierung kostet rund 12,5 Millionen Euro.

(dpa)