Verkehrsbehinderungen wegen Erneuerung der Straßenbahngleise: Bauarbeiten machen Sachsenhausen zu schaffen

Es ist schwer auszumachen, was lauter ist. Die Güterzüge, die auf der Eisenbahnbrücke über die Mörfelder Landstraße zwischen Oppenheimer Landstraße und Breslauer Straße rattern, oder die Bagger und Planierraupen direkt unter der Brücke.

Gäste meiden deshalb die „Bummelbahn“, so heißt die Kneipe direkt an der Baustelle. Grün gestrichen und mit Fenstern wie im Zug, sind die sonnigen Plätze auf der Terrasse mit ihren Oleandern und rosa blühenden Mandelbäumchen nämlich leer. Auch drinnen nippen im authentischen Eisenbahnabteil-Ambiente nur zwei Gäste an ihrem Apfelwein. Durch die Planierraupen vor der Tür bekommt man das Gefühl, die Bummelbahn würde ratternd fahren, der Blick geht unweigerlich an die Decke mit ihren Schienen, Häuschen, Kühen und Bäumen. Sie alle halten, fallen nicht herunter. Auch die Schnapsflaschen und Gläser klirren nicht.

Info: Ersatzbusse fahren Bis 15. April dauern die Gleisbauarbeiten unter den Bahnbrücken in der Schweizer Straße und in der Mörfelder Landstraße. Bis dahin wird die Straßenbahn-Linie 14 zwischen „Südbahnhof" und

Eine ältere Dame findet die Baustelle schrecklich. „Morgen um 9 Uhr habe ich einen Arzttermin und weiß nicht, wie ich dahin kommen soll. Zum Laufen ist es zu anstrengend“, sagt sie.

Erstaunt über das Tempo

„Die Baustelle an sich ist nicht so schlimm. Dass es oft keine Zufahrt gibt, ist schlimm. Sie wurde zugesagt und theoretisch gibt es sie auch, aber wenn die Lastwagen be- und entladen, geht hier nichts mehr“, erzählt Inhaber Horst Masloff (61) enttäuscht. Obwohl er seinen Stammgästen eine E-Mail geschickt habe, wie sie am besten zu ihm kommen können, bemerke er bereits jetzt einen deutlichen Umsatzrückgang. Fasziniert von der Baustelle ist er trotzdem: „Wie schnell die die Gleise da rausgeholt haben, ist verblüffend“, sagt er und staunt darüber, dass jetzt schon Kies geplättet wird.

Schwellen liegen herum

Rein nach Sachsenhausen kommt kein Auto mehr, raus geht es einspurig zwischen dem fast ein Meter tiefen Graben, wo bislang die Straßenbahn 14 fuhr, und dem verschmälerten Bürgersteig. Ein Mann auf seiner Vespa zwängt sich zwischen Hauswand und Bauabsperrung langsam tuckernd an Fußgängern vorbei. Uralte Holzschwellen liegen gesplittert und gestapelt an der Trasse, alte Gleisstücke nicht weit entfernt.

„Die sind völlig abgefahren. Nach 40 Jahren müssen sie jetzt raus“, erklärt ein Mitarbeiter des Bauunternehmens Josef Hell und verweist an einen VGF-Mitarbeiter. Dieser deutet auf die Gleise: „Die Kanten sollten bündig sein, es liegt aber schon mehr als ein Zentimeter dazwischen. Das ist Verschleiß.“ Man kann sehen, dass viel geschweißt wurde, aber auch die Radrillen schleifen aus. „Irgendwann bricht dann etwas heraus und die Schiene geht kaputt“, sagt er und deutet auf rote Spuren im Metall.

„Wir bewegen jetzt hier etwa 2500 Tonnen Material“, führt der junge Mann des Bauunternehmens aus. „Die Schienen herauszuholen und zu schneiden macht großen Lärm. Aber das geht nicht anders. Allein zwischen Oppenheimer Landstraße und Breslauer Straße verlegen wir 830 Meter Schienen bei 415 Metern Gleis. Auf der Schweizer Straße werden 480 Meter Schienen bei 240 Metern Gleis zeitgleich gelegt. Ohne den öffentlichen Personen-Nahverkehr funktioniert die Stadt nicht“, meint er und würde es bevorzugen, wenn es schneller ginge. „Wenn wir am Wochenende und nach 22 Uhr arbeiten könnten, ginge es doppelt so schnell, weil dann kaum Verkehr ist. So dauert es zehn bis zwölf Tage länger. Das wäre von der Bauzeit her auf jeden Fall ein Viertel kostengünstiger und auch, was den Schienenersatzverkehr angeht. Der kostet zwischen 10 000 und 15 000 Euro am Tag.“

Dass die Bewohner vor Lärm geschützt werden müssen, verstehe er genauso gut. Natürlich stünden sie senkrecht im Bett, wenn mit schwerem Gerät gearbeitet wird.