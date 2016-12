Umweltdezernentin will eine Überhitzung der Stadt vermeiden: Bauen in Frankfurt nur noch nach Klimatest

Neuen Baugebieten will Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) nur dann zustimmen, wenn die Auswirkungen aufs Stadtklima untersucht werden. Grundlage dafür sind die Daten aus dem neuen Klimaplanatlas, den das städtische Umweltamt am Donnerstag vorstellte. In den Karten wird deutlich, welche Stadtteile heute schon von Überhitzung bedroht sind.

Bei Nebel und Temperaturen um den Gefrierpunkt mutet es etwas merkwürdig an, über die Gefahren einer überhitzten Stadt zu sprechen. Doch für Umweltdezernentin Rosemarie Heilig ist klar: Der Klimawandel macht auch vor Frankfurt nicht halt. Seit 1950 sei die jährliche Durchschnittstemperatur von neun auf elf Grad gestiegen. Und die Tendenz zeige weiter nach oben. 2015 wurden neue Temperaturrekorde erzielt. Mitte des Jahrhunderts sei mit bis zu 75 Hitzetagen pro Jahr zu rechnen. Probleme können sich dadurch vor allem in den dicht besiedelten Stadtteilen ergeben. Das geht aus dem neuen Klimaplanatlas hervor, den die Stadt vom Institut für Klima- und Energiekonzepte in Kassel erstellen ließ. Im Vergleich zur letzten Auflage von 2008 sei die Darstellung detaillierter geworden, erläuterte Hans-Georg Dannert, Klimaexperte im städtischen Umweltamt.

Ein Blick auf die Hauptkarte zeigt, wie die Temperaturen im Stadtgebiet verteilt sind. Blau und grün gefärbt sind die Zonen, in denen Kalt- und Frischluft entsteht. Dazu zählen der Grüngürtel, aber auch viele landwirtschaftliche Flächen am westlichen und nördlichen Stadtrand. Gelb und rot dargestellt sind die Gebiete, in denen sich die warme Luft mehr oder weniger stark staut. Am stärksten betroffen sind die Innenstadt und die umliegenden Quartiere, aber auch Stadtteile wie Höchst, Griesheim oder Fechenheim. Eingezeichnet sind auch die Luftströme, wobei der Wetterau-Wind, der über den Heilsberg in die Stadt kommt, die größte Rolle spielt.

Entsiegeln und begrünen

Diese Luftströme dürften durch Neubaugebiete nicht behindert werden, forderte Heilig. Das bedeute nicht, dass gar nicht gebaut werden könne. Bei jedem Bebauungsplan müsse aber durch ein Gutachten die Art und Lage der Gebäude und die nötige Durchgrünung festgelegt werden. Der Klimaplanatlas biete zwar die nötige Datengrundlage dafür. Aus der Karte lasse sich aber nicht ohne weitere Untersuchungen herauslesen, wo gebaut werden kann und wo nicht. „Es kann aber auch herauskommen, dass sich ein Baugebiet stadtklimatisch verbietet.“

Unabhängig davon kommt die kalte Luft aus dem Umland in der Innenstadt oder im Bahnhofsviertel meist nicht mehr an – dort besteht ein großes Risiko der Überwärmung. Zum Beispiel sind rund 80 Prozent des Gebiets der Altstadt von Überwärmung bedroht, im Bahnhofsviertel ist dieser Anteil noch größer. „Statt um Nachverdichtung wird es hier in den nächsten Jahren um Entsiegelung und Begrünung gehen“, sagte Heilig. Dabei gibt es durchaus kleinteilige Unterschiede, wie Dannert erläuterte. Auf dem Bahnhofsvorplatz zum Beispiel kann es mangels Beschattung im Sommer sehr heiß werden. In der benachbarten Kaiserstraße hingegen ist die Situation wegen der Bäume deutlich besser.

Plätze neu gestalten

Heilig will die Erkenntnisse in künftige Planungen einfließen lassen, etwa für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Außerdem sollen aus dem Klimaplanatlas Prioritäten abgeleitet werden, in welchen Stadtteilen am dringendsten Maßnahmen gegen die Überhitzung nötig ist. Da Bäume lange brauchen, bis sie Schatten spenden, hat Heilig andere Ideen. Zum Beispiel das „grüne Zimmer“, das im August auf dem Paul-Arnsberg-Platz im Ostend getestet wurde. Die mit rankenden Pflanzen gestaltete Laube soll in der Nähe der Wasserspiele auf dem Rathenauplatz aufgestellt werden. Heilig kann sich auf den städtischen Plätzen auch zusätzliche Brunnen oder Pergolen vorstellen. „Wagen wir einmal eine ganz neue Art von urbaner Platzgestaltung“, sagte sie. Das müssten auch die Architekten noch lernen.

Zehn Millionen Euro stehen in den kommenden fünf Jahren für die Anpassung an den Klimawandel zur Verfügung. Damit sollen nicht nur Verbesserungen auf öffentlichen Plätzen, sondern auch private Maßnahmen finanziert werden. Es können Zuschüsse für Dach- und Hofbegrünungen, aber auch für Sonnensegel oder Trinkbrunnen beantragt werden. Das Umweltamt will im kommenden Jahr 300 Projekte fördern.

Die Karte zum Klimaplanatlas können Sie im Internet unter www.fnp.de/klima ansehen.

