Neue Wohnungen in Frankfurt: Bauland in der Gefahrenzone

Auf den ersten Blick könnte man es für eine Schnapsidee halten: Wohngebiete näher an Chemiefabriken und ähnliche Gefahrgut lagernde oder verarbeitende Betriebe heranrücken? „Wir wollen größte Sicherheit“, betonte Mark Gellert, Sprecher des Planungsdezernenten Mike Josef (SPD). Die kann es aber auch bei geringerem Abstand geben. Wie groß der Abstand sein muss, regelt die Seveso III-Richtlinie der EU vom 4. Juli 2012. Ihre Umsetzung wird unterschiedlich interpretiert. So dürfen beispielsweise Baulücken auch in Gebieten, für welche die Seveso-III-Richtlinie gilt, geschlossen werden. Aber wo endet eine Baulücke und wann beginnt ein Wohngebiet?

In Hamburg herrscht die Regel, dass die Errichtung von bis zu 50 Wohneinheiten als Schließen einer Baulücke gilt. Daran will sich laut Gellert auch Frankfurt orientieren. Die sogenannte Abstandsfläche nach der Seveso-Richtlinie ist eine Gummizone, die unterschiedlich groß ausfallen kann. Der Mann vom Planungsdezernat nennt ein Beispiel: Bei einer Gefahrgutlagerhalle im Ostend hatte der Betreiber das Recht, dort Acrolein zu bunkern. Der Stoff ist sehr giftig, leicht entzündlich und umweltschädlich. Nachdem der Unternehmer darauf verzichtete, den Stoff dort weiterhin zu lagern, kann man nun problemlos näher mit der Bebauung an die Lagerhalle heranrücken.

Das Baulandprogramm

Vor allem im Westen Frankfurts existieren Möglichkeiten, das Siedlungsgebiet rund um Industrieanlagen zu vergrößern. Der etwa 400 Hektar große Industriepark in Höchst könnte beispielsweise seine Gefahrgüter in der Mitte des Geländes konzentrieren. Oder im Schwanheimer Süden, wo keine Wohnbebauung ist. Dann entstünde auf den so gewonnenen Flächen ein Potenzial für 3180 neue Wohnungen in der Stadt. Westlich und südlich der Ferdinand-Hofmann-Siedlung sind 2000 Wohnungen möglich, im Silogebiet II 650, in Sindlingen Süd 280, in Zeilsheim Süd 200, im Grünzug Unterliederbach 50. Diese Gebiete stehen bereits im Wohnbauland-Entwicklungsprogramm von 2015.

Auch Fechenheim im Fokus

Baulandgewinne sind Gellert zufolge auch rund um den Industriepark Griesheim möglich, ebenso im Frankfurter Osten in Fechenheim. Allerdings sind die infrage kommenden Flächen im Osten vom Stadtplanungsamt noch nicht identifiziert.

Kommentar: Auf gute Nachbarschaft Seveso: Allein dieser Name verbreitet auch 40 Jahre nach dem Chemieunfall Angst und Schrecken. Damals wurden 1800 Hektar Land auf Jahre vergiftet. clearing

Derzeit führen Mitarbeiter des Planungsdezernats Gespräche mit den Vertretern der Industriebetriebe. Denn diese haben die Sorge, dass die neuen Anwohner dann Klagen anstrengen, so dass die Betreiber der Industrieanlagen über kurz oder lang Funktionseinschränkungen hinnehmen müssen. „Wir wollen mit Infraserv einen Weg suchen, dass das Unternehmen keine Angst vor einer heranrückenden Wohnbebauung haben muss“, betonte Gellert. Gleichzeitig sollen die Abstandsflächen definiert werden. Die Absprachen muss dann das Regierungspräsidium in Darmstadt genehmigen. Gellert hofft, dass die Gespräche im ersten Quartal 2017 zum Abschluss kommen.

Bei der Giftgaskatastrophe im italienischen Seveso vor 40 Jahren wurden große Mengen des hochgiftigen Dioxins frei. Seitdem hat der Gesetzgeber das Regelwerk für die Bebauung rund um Anlagen mit Gefahrstoffen nach und nach verschärft. Die Richtlinien gelten nicht für Bestandsbauten. So fällt die Altstadt von Höchst zwar unter die Seveso-Richtlinie. Deswegen müssen aber nicht die Häuser abgerissen werden.