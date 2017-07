Gewerbetreibende fordern Nachtarbeit: Baustelle auf der Hanauer lässt Umsätze einbrechen

Thomas Schwind, Betriebsleiter des Toyota- und Lexus-Autohauses der Familie Nix an der Hanauer Landstraße, streicht mit zwei Fingern über die Seitenscheibe und hinterlässt im Sandfilm, der den Kleinwagen bedeckt, einen glänzenden Streifen. „Die Autos zu waschen, bringt zurzeit nichts. Kurz darauf sind sie sowieso wieder dreckig.“ Denn direkt vor der Tür ist eine der drei Baustellen, an denen die Stadt seit Mitte April die Haltestellen barrierefrei umbauen lässt (wir berichteten). Zum Leidwesen der Gewerbebetriebe auf diesem östlichen Teil der vielbefahrenen Straße.

„Seit Beginn der Arbeiten sind unsere Umsätze um 50 Prozent eingebrochen“, erzählt Autohaus-Geschäftsführer Alexander Nix, nebenan, bei Flamme Möbel, waren es im Juni fast 40 Prozent. „Ein Unding“, sagt Flamme-Geschäftsführer Torsten Müller. Er ist überzeugt: Die Bauarbeiten könnten schneller laufen.

Lange nichts passiert

„Es ist ja verständlich, dass ab und zu gebaut werden muss. Aber dann muss es auch schnell gehen. An anderen Großbaustellen wird ja auch 24 Stunden am Tag gearbeitet. Hier ist aber um 16 Uhr Schluss, freitags um 14 Uhr, samstags wird gar nicht gearbeitet“, ärgert sich Alexander Nix.

Ein Beispiel seien die ersten Wochen gewesen, sagt Torsten Müller. „Da wurde hier, vor unserer Tür, die Baustelle eingerichtet, die Decke der Straße wurde abgefräst – und dann geschah acht Wochen lang nichts.“ Unterdessen quälte sich der Verkehr auf nur einer Spur in Richtung Innenstadt. „Klar, dass es da selbst in ruhigen Zeiten zu Staus kommt.“ Normalerweise stünden für jene, die aus der Dieselstraße stadteinwärts abbiegen, zwei Spuren zur Verfügung, auch die Hanauer sei zweispurig. „Diese vier Spuren werden zurzeit quasi auf eine Spur stadteinwärts gezwängt. Das muss doch nicht sein.“

Kunden schimpfen und sagen, sie werden nicht wieder kommen, sagen Müller und Nix. Gleiches ist auf der anderen Straßenseite beim Schuh Outlet Store zu hören. „Die Kundschaft nimmt es natürlich nicht auf sich, immer im Stau zu stehen“, sagt Verkäufer Ali Gürbüz. Zumal auch die Wendeschleife gesperrt sei. „Hinzu kommt, dass die Straßenbahnen zurzeit auch oft Störungen haben – und viele unserer Kunden mit der Bahn aus Bornheim und Fechenheim kommen.“

Mehr Rücksicht auf die Gewerbetreibenden wünscht sich Nix. „Immerhin zahlen wir viele Gewerbesteuer an die Stadt“, so Müller. Künftig müsse an der Hanauer auch nachts gearbeitet werden. Er rechnet vor, das ihm bis Ende des Jahres mehrere Millionen Umsatz fehlen. „Das bedeutet, dass ich mehrere Mitarbeiter nicht bezahlen kann und eventuell entlassen muss.“ Es sei ja nicht so, dass die Kunden wieder kämen, sobald die Baustelle verschwindet. „Das dauert lange, bis sie wieder den Weg hierher finden.“

Kleine Bauabschnitte

Es stimme nicht, dass nicht so zügig wie möglich gebaut werde, erklärt hingegen Ulrich Rendel, der stellvertretende Leiter des Straßenbauamts. „Für den Laien ist das vielleicht nicht immer so zu erkennen.“ Das Problem sei, dass die Hanauer für die Arbeiten nicht komplett gesperrt werden könne, „sonst ginge es schneller. So müssen wir in vielen kleinen Bauabschnitten arbeiten“. Rund um die Uhr arbeiten zu lassen, sei nicht so einfach. „Das war so nicht ausgeschrieben. Und im Nachhinein können wir das nur mit einer erneuten Ausschreibung machen. Zumal die Unternehmen zusätzliche Kolonnen für Nachtarbeit nicht aus dem Ärmel schütteln können.“ Nachts zu arbeiten, werde auch teurer. „Das zu machen, kann man nur im Einzelfall beschließen.“ An vielen Baustellen bringe dies darüber hinaus kaum Zeitgewinn, etwa wenn wie hier „viele unterschiedliche Arbeiten an Leitungen, Straße und Gleisen nacheinander zu erledigen seien.“

Der Stadt sei bewusst, dass jede Baustelle auf der Hanauer Landstraße, der wichtigsten Einfallstraße im Osten Frankfurts, zu starken Verkehrsstörungen führe, weil auch die Alternativrouten wie der Erlenbruch überlastet seien. „Aber wir können das nicht ändern“, wirbt Rendel um Verständnis. Immerhin: Die Arbeiten an den drei Haltestellen lägen im Zeitplan: Am Freitag, 21. Juli, sei alles fertig.