Zahlreiche Hindernisse für Pendler: Baustellen behindern den Verkehrsfluss

Seit Februar wird die Bundesstraße (B) 8 zwischen Frankfurt-Fechenheim und Maintal-Bischofsheim (Höhe Rumpenheimer Fähre) saniert. Der Verkehr läuft statt vier- nur zweispurig.

Voraussichtlich ab August wird die marode Hafenbahn-Brücke vor dem Neckermann-Komplex abgerissen und neu gebaut. Sie ist derzeit noch eine Engstelle mit Tempo 30-Beschränkung. Dafür bleibt bis Ende 2018 eine der zwei stadtauswärts führenden Fahrspuren dicht.

Außerdem war vor einigen Tagen der Spatenstich am Kaiserleikreisel: Bis zum Jahr 2019 sollen hier vier ampelgeregelte Verkehrsknoten entstehen. Bund, Land und Kommunen investieren 37,3 Millionen Euro in diesen Umbau. Der täglich von rund 80 000 Fahrzeugen genutzte Kreisel gilt als eines der größten Nadelöhre in Deutschland.

Zudem sorgen seit mehreren Monaten Baustellen auf der Hanauer Landstraße zwischen der Eisenbahnbrücke neben der EZB bis etwa in Höhe der Metzgerei Gref-Völsing für Verdruss: Hier werden die Straßenbahnhaltestellen „Ostbahnhof/Honsellbrücke“ barrierefrei umgebaut.

Und erst Ende September 2016 war die Fahrbahndecke der B8 zwischen der Anschlussstelle A66 bei Maintal-Bischofsheim und dem Kreuzungsbereich zur Rumpenheimer Fähre erneuert worden. Bereits diese Einschränkungen hatten teils erhebliche Staus verursacht.

Kein Bauarbeiter zu sehen

So ist es auch kein Wunder, dass entnervte Autofahrer, die etwa zur Mittagszeit die Baustelle der B8 passieren und keinen Bauarbeiter sehen, sauer sind. „Hier fahren zig-tausend Autos jeden Tag“, schimpft etwa Irene S. aus dem Hanauer Umland, „und hier hat man offenbar alle Zeit der Welt? Ich fühle mich veräppelt“. Dazu erklärt eine Sprecherin der Abteilung Mittelhessen der Landesbehörde Hessen Mobil: „Wir kennen den Druck, der an dieser Baustelle besteht“. Darum sei die „Bauzeit eng gefasst“ und gebe es einen Bauzeitenplan. Doch die Disposition der Arbeitseinsätze obliege der beauftragten Firma, der Heinz Schnorpfeil Bau GmbH. Die Autofahrerin habe offensichtlich die etwa 2,5 Kilometer lange Baustelle just während der Mittagspause passiert.

Das bestätigt der Baustellenleiter Simon Jung von Schnorpfeil: „Hier arbeiten täglich zwischen fünf und zehn Mitarbeiter von etwa 7 bis 18 Uhr – und die machen mittags auch mal eine Pause“. Am Wochenende werde dort gar nicht gearbeitet. Die Asphaltoberfläche in Richtung Süden (Maintal) ist längst abgefräst, derzeit werden die Entwässerungsschächte und -rinnen erneuert. „Diese Arbeiten sieht man halt nicht“, erklärt Simon. Erst wenn alle vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen seien, rückten „Nachunternehmer“ an für weitere spezielle Arbeiten, etwa die neuen Leitplanken aus Stahl. Solche ersetzen auch die in der Mitte der insgesamt vierspurigen B8 befindlichen hässlichen Betonblöcke mit den aufgesteckten, grünen Lamellen. Diese Blöcke sorgten nach Regenfällen immer wieder für riesige Pfützen auf den jeweils linken Fahrspuren, weil die kleinen Abflusslöcher immer wieder mit Straßendreck verstopft wurden.

Die Bauarbeiter sanieren zunächst die beiden südlichen Spuren in Fahrtrichtung Maintal. Hierfür werden die Verkehrsteilnehmer auf der B8 jeweils einspurig auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite an der Baustelle vorbeigeführt. Eine provisorische Ampel an der Kreuzung Rumpenheimer Fähre regelt den Verkehr inzwischen besser, weil die Schaltung modifiziert wurde. Anfangs gab es im Berufsverkehr Rückstaus Richtung Frankfurt, weil Autofahrer aus Maintal-Dörnigheim den aus Fechenheim kommenden Linksabbiegern den Weg Richtung Maintal-Bischofsheim und zur Auffahrt der A66 den Weg „versperrten“. Nun haben die Linksabbieger zur A66 immerhin eine gesonderte Grünphase. . .

Sonderregelungen

Für den Anliegerverkehr von und zum Campingplatz und Bootshafen Mainkur südlich der B8 sowie von und zur Kleingartenanlage nördlich der B8 gelten je nach Bauphase gesonderte Regelungen. Während der Arbeiten auf der nördlichen Fahrbahnseite ist eine Zufahrt zur Kleingartenanlage nicht mehr über die B8, sondern nur noch aus Maintal-Bischofsheim über die Verbindung „Am Kreuzstein“ möglich. Für die Verkehrsteilnehmer, die zum Campingplatz oder Bootshafen wollen, gibt es eine Zufahrt aus Richtung Fechenheim, eine Ausfahrt ist allerdings nur noch in Richtung Maintal gegeben.

Aus Sicherheitsgründen können Fußgänger während der Bauzeit nicht die B8 überqueren. Der vorhandene Radweg R4 wird während der Bauarbeiten in weiten Teilen parallel entlang des Mains geführt. Eine Beschilderung ist angebracht.