Sanierungsmarathon im Herbst: Baustellen in Frankfurt: Hier staut es sich ab Oktober

Gebaut wird eigentlich immer. In den Ferien legen die Stadt und die Verkehrsgesellschaft Frankfurt aber gerne noch eine Schippe drauf. In der Urlaubszeit sind bis zu 40 Prozent weniger Autos auf den Straßen. „Da stören Baustellen nicht so sehr“, erläutert Joachim Bielefeld vom Straßenverkehrsamt. Doch in diesen Oster- und Sommerferien wurden viele Bauvorhaben zunächst einmal aufs Abstellgleis geschoben. Wegen der Sperrung des S-Bahn-Tunnels sei auf den Straßen mehr los gewesen als üblich. Da habe man zusätzliche Behinderungen vermeiden wollen, schildert Bielefeld.

Bild-Zoom Foto: FNP / mainziel.de Auf mainziel.de finden Sie neben aktuellen Infos zur Verkehrslagen auch einen genauen Überblick über die Baustellen im Stadtgebiert Frankfurt.

Dass parallel verlaufende Großbaustellen chaotische Staus verursachen können, hat der 29. August gezeigt. Er bleibt Bielefeld als schwarzer Montag in Erinnerung. „Da ging auf Frankfurts Straßen zeitweise gar nichts mehr“, sagt er. Zwei Hauptschlagadern waren an dem ersten Schultag nach den Ferien blockiert. So war aufgrund des Museumsuferfests die Untermainbrücke noch stundenlang gesperrt – wegen erhöhter Sicherheitsvorkehrungen dauerten die Abbauarbeiten länger als in früheren Jahren. Gleichzeitig wurde am Hauptbahnhof damit begonnen, die Straßenbahngleise zu erneuern. Vertagen habe man diesen Startschuss nicht können. Für Baufirmen, Material und Maschinen gebe es lange Vorlaufzeiten, so Bielefeld.

Eng getaktete Bauvorhaben

Außerdem seien die einzelnen Baumaßnahmen eng getaktet. Wolle man das vermehrte Aufkommen an Verkehrsstörungen vermeiden, müssten bestehende Zeitpläne eingehalten werden. Ziehe sich ein Vorhaben unerwartet in die Länge, könne es zu Problemen kommen – wie zuletzt in der Eckenheimer Landstraße geschehen. Am 16. August hatte die VGF die Verzögerung beim barrierefreien Umbau der U5-Stationen „Musterschule“ und „Glauburgstraße“ melden müssen. Beide sollten zum Ende der Sommerfreien am 25. August wieder in Betrieb gehen. Stattdessen verlängert sich die Bauzeit um insgesamt sechs Wochen.

Künftige Baustellen In der Hedderichstraße, Sachsenhausen, werden von Montag, 17. bis Sonntag, 30. Oktober Gleisbauarbeiten durchgeführt. Auch in der Textorstraße gibt es dann eine Vollsperrung. Sie endet aber schon am Samstag, 22. clearing

Eckenheimer Landstraße fordert die Geduld heraus Die U5 soll die Eckenheimer Landstraße ab Montag, 10. Oktober, wieder befahren und an der neuen Station Musterschule halten. Die Haltestelle Glauburgstraße soll erst am 31. Oktober fertig sein. clearing

Mainzer Landstraße beeinträchtigt den Verkehr Auch in der Mainzer Landstraße baut die Verkehrsgesellschaft VGF an den Tramgleisen. Zwischen Griesheim und der Galluswarte müssen sich Autofahrer noch bis zum Dienstag, 4. clearing

Theatertunnel bleibt bis November dicht Nicht zuletzt wirkt sich der Umbau des ehemaligen Bundesrechnungshofs auf den Verkehr aus. Um Kräne aufzubauen, kommt es am Montag, 17. Oktober von 7 bis 15 Uhr sowie am Dienstag, 18. clearing

Blöd, dass noch während der laufenden Baumaßnahmen in der Eckenheimer Landstraße der Theatertunnel geschlossen werden soll; gut, dass zumindest die Arbeiten am nur wenige hundert Meter weiter westlich gelegenen Hauptbahnhof fristgerecht zum Sommerferienende abgeschlossen wurden. „Das ist bei einem solch großen Infrastrukturprojekt keineswegs selbstverständlich“, erklärt Sven Hirschler, Pressesprecher des Rhein-Main-Verkehrsverbunds.

Doch mit diesem Großprojekt sind die Gleisarbeiten im Rhein-Main-Gebiet längst nicht abgeschlossen. „Es gibt noch eine Reihe von Maßnahmen, die unbedingt angegangen werden müssen, um die Betriebsqualität aufrecht zu erhalten“, kündigt Hirschler an. Frankfurt Rhein-Main hat eines der dichtesten Eisenbahnnetze in Deutschland. „So ein System erhält sich nicht von selbst“, erklärt Bernd Conrads, Sprecher der VGF. Schienen hätten eine Nutzungsdauer von 20 bis 25 Jahren. „Das ist wie beim Kölner Dom. Kaum sind wir mit den Sanierungsarbeiten hinten fertig, fangen wir vorne wieder an.“ Allein in Sachsenhausen werden Mitte Oktober gleich an zwei Stellen Schienen und Weichen erneuert.

Stromtrasse und Fernwärme

Doch nicht nur Straßenbau und Gleissanierung halten den Frankfurter Verkehr in Atem. In der Hansaallee etwa verursacht der Neubau einer Fernwärmeleitung eine vorübergehende Vollsperrung und in der Hanauer Landstraße wird im Spätoktober eine Stromtrasse verlegt. „Frankfurt ist eben eine wachsende Stadt“, erklärt Mainova-Sprecher Thomas Breuer. „Da werden wir zukünftig wohl immer mehr neue Leitungen verlegen müssen.“

Wer bei diesem Baustellen-Wirrwarr den Überblick behalten will, kann sich auf der Seite www.mainziel.de einen Überblick verschaffen.