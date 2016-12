Neue Projekte auf dem Riedberg: Baustellen stehen auf der Tagesordnung des Ortsbeirates 12

„Der Riedberg ist volljährig. Vor sechs Monaten wurde die 1997 beschlossene Entwicklungssatzung aufgehoben – fertig ist der Stadtteil allerdings noch lange nicht“, setzt Carolin Friedrich (CDU), Vorsteherin vom Ortsbeirat 12 (Kalbach, Riedberg) sogleich einen Schwerpunkt für das kommende Jahr. Der liegt für das Stadtteilgremium ganz klar in Frankfurts jüngstem Stadtteil, in dem 2020 die letzten Häuser fertiggestellt sein sollen. Genau das ist für Friedrich der Knackpunkt – für den Ortsbeirat gebe es deswegen noch viel zu tun.

„Der Westflügel ist noch im Bau, die ,Berghöfe‘ an der Konrad-Zuse-Straße entstehen, das Provisorium für die neue Integrierte Gesamtschule sowie deren Neubau müssen fertiggestellt werden, und die neue Sportanlage östlich der Altenhöferallee wird ebenso ein Thema werden“, zählt Friedrich die größeren Baustellen auf. Nicht zu vergessen sei die „Römische Straße“, der dritten großen Grünanlage auf dem Riedberg. 3,5 Hektar groß ist die Fläche, die sich etwa einen Kilometer von Norden nach Süden durch den Stadtteil zieht – eingefasst von der Arthur-von-Weinberg- und der Wolfgang-Bangert-Straße. „Wir haben die Hoffnung, dass die Maßnahme wirklich im kommenden Jahr umgesetzt und 2018 schon fertig ist“, ist die Ortsvorsteherin durchaus positiv eingestellt.

Provisorium aufstocken

Bei der nächsten Baumaßnahme, der Entstehung des Provisoriums für die IGS Kalbach-Riedberg an der Carl-Hermann-Rudloff-Allee, hat Carolin Friedrich ein gutes Gefühl. Obwohl sie, wie auch ihre Ortsbeiratskollegen, davon ausgeht, dass die vierzügige Gesamtschule für mindestens drei Jahre in den Holzmodulen untergebracht sein wird. Also frühestens zum Schuljahr 2020/ 21 an ihren endgültigen Standort an der Gräfin-Dönhoff-Straße umziehen kann. „Das Provisorium ist für zwei Jahrgänge geplant, es wird noch einmal aufgestockt werden müssen. Das muss reibungslos laufen“, so Friedrich. Vom Neubau hingegen zeigt sie sich absolut begeistert. Das sei eine schöne architektonische Umsetzung. Auch wenn auf die nötige und von Stadteilpolitikern stetig geforderte Oberstufe verzichtet wurde.

Eine wichtige Baumaßnahme ist die Talstraße in Kalbach – 2019 soll diese nun endlich saniert werden. Das prognostizierte Rüdiger Auth vom Amt für Straßenbau und Erschließung im vergangenen September. Wenn die Mittel endlich im Haushalt eingestellt werden. „Das muss sein, die Sanierung der Straße ist längst überfällig. Auch darum werden wir uns kümmern“, verspricht Friedrich.

„Der Bus in allen Variationen wird uns sicher auch im kommenden Jahr beschäftigen“, wagt Friedrich eine weitere Prognose und spricht damit die Linien 28 und 29 an. Die sorgen schon seit längerem im Ortsbeirat für Gesprächsstoff – seit auch die Haltestellen im Westflügel angefahren werden, sich die Fahrzeit aus Kalbach ins Nordwestzentrum entsprechend verlängert hat und zudem eine Haltestelle komplett weggefallen ist. „Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass es eine Linie mit einer alternativen Route gibt und so auf kürzerem Weg für eine Anbindung sorgt. Ob die Fahrgäste dafür am Riedberg-Zentrum in die U-Bahn oder einen anderen Bus umsteigen müssen, um in die Nordweststadt zu gelangen, muss man dann sehen“, sieht die Ortsvorsteherin hier noch Diskussionsbedarf.

Haltestelle muss bleiben

Den gibt es ihrer Meinung nach nicht bei der Bushaltestelle vor dem Alten Rathaus in Kalbach. Die soll nämlich barrierefrei ausgebaut werden. Weil dies aus denkmalschutzrechtlichen Gründen jedoch vor dem Rathaus nicht möglich ist, soll sie einige Meter weiter, direkt vor ein Wohnhaus versetzt werden. „Wir werden einen neuen Anlauf wagen, das zu verhindern. Denn das ist nicht in unserem Sinne“, betont Carolin Friedrich und bleibt auch gleich beim Öffentlichen Nahverkehr. Da gibt es nämlich noch ein Thema, was dem Ortsbeirat unter den Nägeln brennt. „Wir wissen, dass wir nur wenig oder überhaupt keinen Einfluss haben: Aber es wäre für uns sehr wichtig und schön, wenn der Frankfurter Norden doch noch durch die Regionaltangente West angebunden würde“, äußert sie noch einen Wunsch für das kommende Jahr. Oder besser gesagt für die kommenden Jahre.