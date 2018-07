Kroatien und Russland stehen sich am Samstag im Viertelfinale gegenüber. Im Frankfurter Stadtbild sind die Anhänger beider Teams ganz unterschiedlich vertreten, obwohl aus beiden Ländern viele Menschen am Main leben. Kroaten bilden nach den Türken die größte Ausländergruppe der Stadt. Und die russischsprachige Gemeinschaft in und um Frankfurt gilt als die zweitgrößte in Deutschland.

Bild-Zoom Foto: Leonhard Hamerski Der DJ für die Siegesparty ist gebucht: Dusko Bilic (36) ist stolz auf die kroatische Nationalmannschaft. "Für ein so kleines Land ist es ein toller Erfolg, bei der Weltmeisterschaft unter den acht Besten zu sein", sagt der Frankfurter Gastronom. Seine Bar Barkello in der Berliner Straße wird heute Abend wieder zum Treffpunkt für bis zu 300 Kroatien-Fans. "Auch wenn es für Russland ein Heimspiel ist, wir sind spielerisch stärker. Wir haben den besseren Kader", sagt Bilic. Die Chance, dass Kroatien heute gewinnt, sei daher hoch. Für die Party nach dem Spiel hat er schon einen DJ gebucht. Und was, wenn die Kroaten sogar Fußballweltmeister werden? "Dann wird Frankfurt eine riesige Feier erleben."

Wer in diesen WM-Tagen durch die Straßen geht, entdeckt in vielen Winkeln der Stadt die Flagge Kroatiens. Das charakteristische rot-weiße Schachbrettmuster grüßt von Balkonen, flattert an Autofenstern oder prangt stolz in den Schaufenstern mancher Bars und Kneipen.

Die kroatischen Landesfarben fallen auch deshalb im Stadtbild so auf, weil Schwarz-Rot-Gold kaum mehr zu sehen ist. Die deutsche Nationalmannschaft beendete das Turnier bereits vor anderthalb Wochen mit dem katastrophalen Vorrundenaus. Die Kroaten hingegen stehen heute Abend im Viertelfinale gegen Gastgeber Russland.

Sollten sie gewinnen, wird es wohl wieder ziemlich laut in Frankfurt. Die bisherigen WM-Erfolge Kroatiens wurden mit zahlreichen Autokorsos und leidenschaftlichen Hupkonzerten gefeiert. Teilweise zum Ärger der Anwohner. Nach dem Achtelfinalspiel am vergangenen Sonntag musste mancherorts die Polizei eingreifen, um den Verkehr zu regeln.

Trügerische Statistik

Wenn heute Abend die russische Mannschaft siegt, dürfte es zumindest ein wenig ruhiger bleiben. Das liegt nicht nur an der vermeintlichen zahlenmäßigen Unterlegenheit. Kroatische Staatsbürger bilden mit 16 075 Personen nach den Türken die zweitgrößte Ausländergruppe in Frankfurt.

Einwohner mit russischem Pass sind in der städtischen Statistik jedoch nur 3 213 aufgeführt. Die russischsprachige Gemeinschaft ist tatsächlich aber deutlich größer, da viele die deutsche Staatsbürgerschaft haben: Rund 60 000 sollen es im gesamten Rhein-Main-Gebiet sein. Nach Berlin gilt es als größtes russisches Zentrum in Deutschland.

Allein in Frankfurt gibt es sechs bilinguale Kindergärten, eine bilinguale Privatschule in Sachsenhausen, Dutzende Feinkosthändler mit Borschtsch oder Pelmeni-Teigtaschen und eine russische Buchhandlung am Ostbahnhof. Bei der Party-Reihe „Russian Afterwork“ wird getanzt, in einer Systemaschule in Bornheim wird russische Kampfkunst gelernt.

Eine andere Mentalität

Bild-Zoom Foto: Leonhard Hamerski Wenn Russland gewinnt, gibt's Bier: Andrey Beletskiy (34) war zwar überrascht, dass es die russische Nationalmannschaft überhaupt bis ins Viertelfinale geschafft hat, jetzt glaubt er aber an einen Sieg. "Ich habe eine Fahne an meinen Balkon gehängt, so dass man schon von Weitem sieht, dass hier jemand für Russland ist", erzählt er. Vor fünf Jahren ist Beletskiy von Moskau nach Sachsenhausen gezogen, hier arbeitet er im Marketing des russischen M.K.-Verlags. Das Spiel will er zu Hause mit Freunden aus verschiedenen Ländern gucken. Danach wollen sie auf die Straße: feiern. Getrunken wird entgegen dem Klischee mehr Bier als Wodka: "Wir sind ja immerhin in Deutschland", sagt der Russe und lacht.

Im Stadtbild scheinen die kroatischen Fußballfans jedoch präsenter. Diesen Eindruck hat auch die Russin Olga Wilms. Unterschiede in der Mentalität? „Es steckt nicht so in unserer Kultur. Wir sind nicht so temperamentvoll“, sagt die Chefredakteurin von „Life IN“, einem Magazin für die russischsprachige Gemeinschaft im Rhein-Main-Gebiet. „Die WM-Euphorie ist aber auch bei uns riesig. Auch wenn für Russen nicht Fußball, sondern Eishockey nach wie vor die Sportart Nummer Eins ist.“

Wilms will die Partie im kleinen Kreis verfolgen. Sie halte es dabei wie viele in der russischsprachigen Gemeinschaft: „Die meisten treffen sich privat mit Freunden, in Sportsbars oder zum Grillen.“ Nur in der Bar und Pizzeria Hugo’s in der Innenstadt gibt es heute Abend ein russisches Public-Viewing – Gäste sind herzlich willkommen. „Die Russen wollen sich nicht abkapseln und nur untereinander bleiben, man sucht das internationale Miteinander“, sagt Wilms.

Familiäre Atmosphäre

Das betont auch Tihomir Mamic in Bezug auf seine kroatischen Landsleute. Der Gastronom betreibt das Restaurant Diva im alten Riederwaldstadion der Eintracht. Um die Kroatienspiele der WM zu sehen, kämen auch viele Deutsche und andere Nationalitäten zu ihm, sagt Mamic. „Wir feiern in familiärer Atmosphäre“, sagt er.

Nach dem jüngsten Spiel kam es zu Beschwerden von Anwohnern, weil Autos bis 3 Uhr morgens die Straße blockierten. Mamic will deshalb heute noch mal an seine Gäste appellieren, bei der Heimfahrt rücksichtsvoll zu sein. Zudem sei er mit dem zuständigen Polizeirevier in gutem Kontakt. „Aber ich bitte auch um Verständnis“, sagt der kroatische Gastwirt. „Nach der WM lade ich die Nachbarn auf ein Freibier ein. Es sind nur noch drei Spiele – wenn es gut läuft.“

Weitere Treffpunkte für Kroatien-Fans sind das Café Millenium im Ostend, das Barkello und das Laganini in der Innenstadt. In allen drei Bars wird das Spiel heute Abend gezeigt. Und überall wird gehofft, dass es nicht das letzte ist. Aber das geht den russischen Fans genauso.