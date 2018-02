Medizin: Beim Auge ist schon früh Vorsicht geboten

Im schlimmsten Fall droht Blindheit, jedenfalls auf einem Auge. „Beim Schielen, beim Grauen Star, den auch Kinder bekommen können, beim Grünen Star, dem sogenannten Ochsenauge...“, zählt Prof. Dr. Marc Lüchtenberg auf. „Sehen wird gelernt. Wenn die Nervenverbindungen im Gehirn nicht rechtzeitig aufgebaut werden, kann man es später nicht mehr nachholen.“ Als Amblyopie wird diese meist einseitige Sehschwäche bezeichnet.

„Die Eltern können das nicht erkennen“, sagt der Chefarzt der Klinik für Kinderaugenheilkunde der Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital GmbH. „Aber der Kinderarzt sollte es erkennen.“ Und an den Augenarzt überweisen.

Lüchtenberg hat nach wie vor in vielen Fällen nur ein Patent: Nachdem das kranke, wenig entwickelte Auge behandelt ist und etwa mit einer Brille unterstützt wird, muss man beim Kind das gesunde Auge abkleben. „Eine Stunde, zwei oder drei pro Tag, das reicht meistens.“ Es sei jedoch altersabhängig und hänge auch stark von den Eltern ab. „Kinder muss man manchmal überlisten, wenn sie sich gegen das Abkleben wehren“, sagt der Arzt, der selbst Vater ist. Das erfordert Geduld. „Es nutzt auch nichts, wenn sie danach in der Stunde das Auge nicht anstrengend nutzen.“ Am besten sind Reaktionsspiele, so dass die Kinder gezwungen werden, gut hinzusehen. Das kranke Auge muss arbeiten, die Verknüpfungen im Gehirn sich bilden.

Je früher desto besser

Der Erfolg des Abklebens hänge von den Eltern ab, und natürlich vom Kind. Vor allem dessen Alter stellt eine gewisse Grenze da. „Wir können auch Acht- oder Zehnjährigen noch das gesunde Auge bedecken, aber in diesem Alter sind die Kinder viel weniger leicht zu überzeugen, sie genieren sich in der Schule, und die Eltern müssen sich Tricks einfallen lassen“, so der Professor. In diesem späten Alter lässt sich die Sehkraft des vormals kranke Auges auch kaum mehr auf 100 Prozent bringen. „50 Prozent ist doch auch schon was, wenn es vorher fünf Prozent waren“, sagt er. Trotzdem: Je früher die kleinen Patienten zum Augenarzt kommen, um so besser.

Generell gibt Lüchtenberg jedoch Entwarnung: Dass Augenschäden so spät erst erkannt werden, komme kaum noch vor. „Bei den Routineuntersuchungen durch die Kinderärzte werden Sehfehler meist früh erkannt und bei Verdacht zu Augenärzten überwiesen.“ Im Zweifel sei es besser, zu oft als zu selten zu überweisen. „Chapeau vor den Kinderärzten, die volle Praxen haben, den ganzen Tag schwierige Patienten – Kinder sind anstrengende Patienten – und die ja nicht nur Augenkrankheiten, sondern alles andere auch diagnostizieren müssen.“

Durch das dichtere Netz an Kontrollen beim Kinderarzt – sie werden sogar behördlich überwacht – entgehen nur noch selten bestimmte Augenkrankheiten. So ist gewährleistet, dass die Kinder so früh wie möglich kommen – am besten im Alter von ein, zwei Jahren.

Die häufigsten Fälle, die Lüchtenberg in seiner Praxis im Bürgerhospital sieht, sind normale Fehlsichtigkeiten, also Kurz- oder Weitsichtigkeit. Wie beim Erwachsenen, haben sie ihre Ursache oft darin, dass das Auge zu groß oder zu klein ist, so dass der Punkt, in dem sich die durch die Linse gebeugten Lichtstrahlen nicht auf der Netzhaut treffen, sondern davor oder dahinter. Etwa fünf Prozent der Kinder haben diese Sehfehler.

Viele Ursachen

Es gibt Hornhautverkrümmungen und andere Augenkrankheiten, die die Mediziner möglichst früh erkennen sollten, damit das Kind gut sehen lernt. „Es gibt bei Kindern auch schon den Grauen Star“, betont Lüchtenberg. Drei von 10 000 Kindern leiden daran. Nicht immer werde operiert, eine neue Linse eingesetzt. Schielen sei auch häufig und meist mit einer Brille zu beheben, doch manchmal müsse auch operiert werden.

150 Kinder erblinden pro Jahr in Deutschland, 750 werden hochgradig sehbehindert geboren. Je früher Augenkrankheiten korrigiert werden, desto besser. Einer der Experten, der in Frankfurt für Diagnose und Therapie von Augenkrankheiten bei Kindern zur Verfügung stehe, ist Lüchtenberg. Es gebe nicht viele mit diesem Spezialgebiet. „Es gibt die Kinderaugenheilkunde nicht als ausgewiesenes Fachgebiet“, sagt er. Eltern, die auf der Suche nach einem Augenarzt für ihre Kinder sind, könnten sich jedoch orientieren: Praxen, in denen eine Orthoptistin im Team ist, seien auf Kinder eingestellt.