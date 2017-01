Beim Einkauf Müll vermeiden

Den Plastiktüten steht ein baldiges Aus bevor. Nun rückt das Thema Verpackung langsam in den Fokus der Verbraucher. Bundesweit eröffnen Geschäfte mit unverpackten Produkten. In Frankfurt geht jetzt die Initiative „gramm.genau“ mit ihrem Konzept an den Start.

Im hanseatischen Norden, genauer gesagt in Kiel, eröffnete vor drei Jahren das erste Geschäft in Deutschland, in dem Lebensmittel und andere Waren wie Kosmetikprodukte ganz ohne umweltschädliche Verpackungen auskommen. „Unverpackt“ heißt das Schlagwort und ist ein Trend mit Zukunftsvision.

Die Idee kommt nicht nur in Kiel sehr gut an. Mittlerweile gibt es bundesweit mehr als 30 solcher Läden, im Rhein-Main-Gebiet etwa in Wiesbaden und Darmstadt. Jetzt können auch die Frankfurter unverpackte und individuell bestimmbare Mengen beispielsweise an Reis, Nudeln, Dinkel, Hirse, Haferflocken, Quinoa, Buchweizen, Gewürzen, Schokolade oder Tee einkaufen. Carolin Munte, Inhaberin von „Main Gemüse“ in der Berger Straße 26, kooperiert bei der Umsetzung der Idee mit dem Team von „gramm.genau“. Hinter dieser Initiative stecken Franziska Geese (26), Tamás Erdélyi (33), Jenny Fuhrmann (26) und Christine Müller (28). Sie haben ein Konzept entwickelt und für Muntes Laden umgesetzt. Sie stehen der etablierten Händlerin jetzt beratend zur Seite.

Ganz ohne Plastik

Munte hat den Laden umgebaut und so zusätzlichen Platz geschaffen für die unverpackten Produkte zum Abfüllen. Über 40 hiervon gibt es im Sortiment, darunter auch Hygiene- und Kosmetikprodukte wie aus Bambus gefertigte Zahnbürsten, Shampoo-Seifen oder Zahnseide im Glas. Die Vorbereitungen für die offizielle Eröffnung, morgen um 13 Uhr, laufen derzeit.

„Transparenz ist uns wichtig. Wir möchten die Menschen mit einbeziehen“, beschreibt Geese. Sie holt eine Tafel hervor, auf der Wünsche aufgeschrieben werden können, die das Sortiment betreffen. „Wir haben vorher zwei Umfragen gemacht. Über 1200 Antworten haben wir bekommen und ausgewertet“, fügt sie hinzu.

Der vollständige Verzicht auf Plastikverpackungen – das ist nicht nur das Prinzip bei den Produkten selbst, sondern zieht sich auch bis zu den Abfüll-Behältnissen im Laden durch. „Wir haben uns vorher bereits bestehende Geschäfte angeschaut in Berlin, Augsburg, Darmstadt, Wiesbaden, München und Hannover – und uns ausgetauscht“, schildert Geese.

„Auf der Suche nach den passenden Behältnissen haben wir von den Leuten aus dem Laden in Wiesbaden einen Tipp bekommen“, erzählt sie weiter. Die Behälter zum Abfüllen sind aus Glas und Holz. Sie wurden in Bad Homburg angefertigt. 16 Stück gibt es davon, jeder von ihnen ist genauesten beschriftet und informiert über den Inhalt. In zusätzlichen Glasbehältnissen werden Tee, Schokolade oder Gewürze aufbewahrt.

Abgefüllt werden können die Produkte entweder in eigenen, mitgebrachten Gefäßen oder Schraubgläsern, die im Geschäft zum Kauf in unterschiedlichen Größen und ab einem Euro angeboten werden. Geese zeigt, wie es geht: „Zunächst wiegt man das Gewicht seines mitgebrachten Gefäßes oder eines Schraubglases auf der Waage aus und notiert es. Danach wird es befüllt und dann noch einmal gewogen.“ Die Differenz ist die Menge des abgefüllten Produktes.

„Wenn ich bisher einkaufen gegangen bin und die Sachen daheim ausgepackt habe, war der Mülleimer voll“, beschreibt Geese eine Situation, die jeder Konsument nur zu gut kennt. Das sei unnötig. Mit den Plastikverpackungen werde zudem die Umwelt geschädigt, und nicht nachwachsende Rohstoffe wie Erdöl würden verbraucht. Es sei daher wichtig, endlich mit dem Umdenken anzufangen.

Austausch erwünscht

Das Team von „gramm.genau“ wünscht sich einen Austausch und sammelt weiter Ideen. Dass sie mit diesem Thema den Nerv der Zeit treffen, zeigt auch das große Interesse an ihrer Facebook-Seite. Obwohl die konkreten Planungen erst seit etwa einem Jahr laufen, sind bereits fast 1400 Facebook-Nutzer Abonnenten der Seite – die Tendenz ist steigend.

„Langfristig möchten wir, wenn möglich, einen eigenen, großen Laden eröffnen, in dem es nur unverpackte Produkte gibt“, sagt Tamás Erdélyi. Sie möchten zudem den Diskurs anstoßen und Supermarktketten dazu motivieren, selbst unverpackte Produkte in ihre Sortimente mit aufzunehmen.

Weitere Infos zum Projekt gibt es im Internet unter www.grammgenau.de.