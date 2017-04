Zoo Frankfurt: Beim zweiten Anlauf funkte es: Gibbon hat wieder Gefährtin

Happy End für Jerry, den Weißwangen-Gibbon des Frankfurter Zoos: Der 14-jährige Primat hat mit dem aus einem englischen Zoo stammenden goldblonden Gibbonweibchen Elliott eine neue Gefährtin. Jerry lebte nach dem Tod seines Bruders Golum und des Weibchens Kirin im Jahr 2015 alleine in seinem Gehege. Ein erster Versuch, ihn wieder zu verkuppeln, war gescheitert, denn die Gibbondame war von Hand aufgezogen worden und „falsch geprägt”, wie Zoodirektor Manfred Niekisch am Donnerstag berichtete. „Die wollte sich zwar vom Tierpfleger kraulen lassen, aber nicht vom Männchen. Das macht die Zucht natürlich schwierig.”

Zwischen dem schwarzhaarigen Jerry mit charakteristischen weißen Wangen und Elliott dagegen habe es schnell gefunkt, berichten Zoo-Mitarbeiter. Das ist nicht nur gut für das Wohlbefinden der in monogamen Paarbeziehungen lebenden Tiere, sondern auch für den Erhalt der extrem gefährdeten Art. Gibbons haben nur etwa alle drei Jahre ein Jungtier und sind in ihrer südostasiatischen Heimat durch Abholzung und Jagd bedroht.

Wenn es nun morgens laut wird im Gibbongehege, liegt es aber nicht am Liebespiel des Affenpaares, sondern an einer anderen Art der Beziehungsarbeit: „Sie festigen ihre Beziehung durch gemeinsames Singen am Morgen”, sagte Niekisch.

(dpa)