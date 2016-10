Königlicher Besuch in Frankfurt: Belgisches Königspaar verewigt sich im Goldenen Buch

Königlicher Besuch im Frankfurter Rathaus Römer: Der belgische Monarch Philippe und seine Frau Mathilde haben sich am Dienstag in das Goldene Buch der Stadt eingetragen.

Königlicher Besuch im Frankfurter Rathaus Römer: Der belgische Monarch Philippe und seine Frau Mathilde haben sich am Dienstag in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Königin Mathilde zeigte sich dabei in einem farbenfrohen, bemusterten Kleid und einem ungewöhnlichen Hut.

Begrüßt wurden die beiden vom Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und seiner Frau Zübeyde. Anlass für den Besuch des königlichen Paares aus Belgien war die Eröffnungsfeier der Frankfurter Buchmesse, die in diesem Jahr belgisch Flandern und die Niederlande als Gastland hat.

(dpa)