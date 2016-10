Ein Jahr haben sie darauf hingearbeitet, Robert Mangold, geschäftsführender Gesellschafter der Palmengarten-Gastronomie, und Christian Setzepfandt vom Vorstand der Frankfurter Aids-Hilfe und am Wochenende war es dann soweit: Mehr als 900 Gäste strömten zur ersten Ausgabe des Loveballs in das Palmengarten Gesellschaftshaus, einer Benefiz-Veranstaltung zugunsten der Aids-Hilfe. Allerdings fehlten etliche, die sich sonst bei jeder Glanz-und-Glamour-Party zeigen. Und keiner vermisste sie. Dieser Ball setzte andere Maßstäbe. Kein gesetztes Essen, keine Flaniergäste. Speisen gab es an verschiedenen Stationen. Zu sich nehmen konnte man sie, wo man wollte. Ungezwungenheit auch was die Wahl der Kleidung betraf – jeder, der den Einheitspreis von 222 Euro gezahlt hat, durfte rein. Klar war aber auch, dass schick und schön überwogen.

Bilderstrecke Bunt und schrill: Das war der erste "Loveball" im Palmengarten

Auch was das Programm anging, ging der "Loveball", andere Wege als andere Großveranstaltungen dieses Kalibers. Ein wenig erinnerte es schon an ein Konzert mit mehreren Bands: Umbaupause, kurzer Soundcheck, Gedränge in den ersten Reihen, strenge Sicherheitsleute. Den Anfang machte die „Urban Club Band“, Frankfurts musikalische Weltenbummler, die donnerstags stets auf der Bühne der Zeildisco "Gibson" stehen. Danach gab 80er-Jahre-Ikone Marian Gold mit seiner Band "Alphaville" Vollgas. Und schließlich verzaubert das schwangere Goldkehlchen Sarah Connor selbst Kritiker.

19 000 Euro für die Aids-Hilfe

Die Loveball-Macher haben die Latte hoch gelegt. "Das ist ein Maßstab für den Frühlingsball", sagte Matthias Jenny, Chef des Palmengartens. Im kommenden Jahr geht diese Benefiz-Gala mit dem Titel "Frühlingsball" zum vierten Mal über die Bühne. "Unser Palmengarten steht für Vielfalt und der 'Loveball' stellt eine Bereicherung dar“, so Jenny.Ebenfalls vom "Loveball" überzeugt zeigte sich Sebastian Weigle, Generalmusikdirektor der Oper. Der ist einiges gewohnt, was opulente Feiern angeht, ist er doch jährlich Teil der Operngala, bei der stets mehrere hunderttausend Euro zugunsten des Musentempels zusammenkommen. Apropos Geld: Beim "Loveball" kamen rund 19 000 Euro für die Aidshilfe zusammen.In Bekleitung zum "Loveball" gekommen war Eintracht-Star Marco Russ. Er hatte seine Frau Janina dabei. "Wir sind als Freunde hier, nicht als Ehepaar", betonte Russ, der sich von einer Chemotherapie erholt. "Mir geht es wieder so gut, dass ich bei solchen Veranstaltungen dabei sein kann", sagt er.