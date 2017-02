Der Rote Faden, Folge 210: Bernd Moos-Achenbach - Der Radrennmacher

Wer Pinarello kürzlich gekauft hat? Bernd Moos-Achenbach blickt leicht erstaunt im klassisch möblierten, fensterlosen Besprechungsraum des Familienunternehmens Delikatessen-Manufaktur Achenbach mit Sitz in Sulzbach. Dass sich der französische Luxuskonzern LVMH kürzlich die renommierte Italo-Radschmiede einverleibte, dessen Tour-de-France-Siegermodell „Dogma F8“ unter Kennern Ehrfurcht auslöst, hört er das erste Mal. Um kurz darauf entspannt zu sagen: „Naja, mit Rädern beschäftigte ich mich wenig, ich verkaufe sie ja nicht.“ Stimmt. Der langjährige Organisator des legendären Radklassikers (der beim Start anno 1962 „Rund um den Henninger Turm“ hieß und seit 2010 „Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt“ titelt) produziert und verkauft im echten Leben Delikatessen. Er ist gelernter Koch und Küchenmeister.

Bernd Moos-Achenbach kommt am 18. September 1952 in Sossenheim zur Welt und wächst mit seinem Bruder Erwin auf dem Bauernhof auf. Der Großvater mütterlicherseits war Bauer, der Großvater väterlicherseits Kohlehändler; die Firma „Moos & Söhne“ gibt es heute noch in Schwalbach, sie verkauft Brenn- und Baustoffe. Sein Bruder Erwin übernimmt später dieses Geschäft, Bernd träumt von einem eigenen Restaurant. „Unsere Kindheit war schön“, erzählt der grauhaarige Mann mit der modernen Brille, „die Radsportfanatik kam von der väterlichen Seite.“

Tatsächlich ist seine Liebe zum Radsport quasi „Erbgut“: Der Urgroßvater Wilhelm Klein gründet anno 1895 den Radfahr-Verein Sossenheim. Fortan waren alle Männer der Familie irgendwie mit dem Radsport verbandelt, vor allem Bernds Vater Hermann und Bernds Onkel Erwin. Bevor nun aber die Familienhistorie allzu unübersichtlich wird, greift Bernd Moos-Achenbach zum Telefon und ordert das Büchlein „Zwei Brüder auf dem Tandem – Ein Leben für den Radsport“. Er sagt: „Behalten Sie es. Ich habe noch genügend davon.“ Hinter einer Wand klirrt leise Geschirr.

Wenn Hermann Moos seinen Bruder zu einem Radrennen begleitet, ist Bernd immer dabei. Hinten, auf dem Bänkchen des Lautsprecherwagens, sitzt der Junge und fährt mit beim Rennen „Rund um den Henninger Turm“. Später, mit 18, chauffiert er Kommissare oder Pressevertreter durch den Taunus oder weist den Profi-Fahrern im Führungsfahrzeug den Weg. „Nur zwei Mal war ich nicht dabei, weil ich zur Ausbildung in England und Frankreich war“, erinnert er sich. Als sein Onkel Erwin im Herbst 2002 nach schwerer Krankheit stirbt, tritt er die Nachfolge als Organisator an. „Es war der Wunsch meines Bruders, dass der Neffe Teilhaber und Geschäftsführer der von uns anno 1961 gegründeten ,Gesellschaft zur Förderung des Radsports‘ wird, die Veranstalterin des Radklassikers ist“, erklärt damals sein Vater Hermann Moos, längst ein Grandseigneur des deutschen Radsports. Was keiner erwartet: Er überlässt dem Sohn den Großteil der Arbeit. Und sagt: „Ich vertraue ihm. Bernd ist ein unglaublicher Arbeiter, ihm ist nichts zu viel.“ Ab 2005 trägt der Sohn die Verantwortung dann allein, sein Vater stirbt im November 2004.

Bernd Moos-Achenbach wächst zwar mit dem Radsport auf, radelt aber wie alle anderen Jungs auf einem ganz normalen Drahtesel meist nur ins Schwimmbad oder zur Schule. Die Wochenenden aber verbringt er mit der Familie bei Radsportveranstaltungen. Gut erinnert er sich an die Steher- und Zeitfahrrennen auf der steilen Betonbahn im alten Waldstadion oder die legendären Sechstagerennen in der Festhalle. Auch diese Spektakel organisierten – natürlich – sein Vater und sein Onkel mit. Und er weiß noch, als Rolf Wolfshohl, dreifacher Querfeldein-Weltmeister auf dem Rennrad, Träger des Gelben Trikots bei der Tour de France und Gewinner der legendären Spanien-Rundfahrt Vuelta, bei einem Henninger-Rennen irgendwo an einem Berg im Taunus zurückgefallen war. „Mein Vater sah ihn und rief aus dem Auto heraus ,Halt dich fest!’‘ was er auch tat. Er hing am hinteren Türgriff und ich bekam fast Angst, weil wir doch so schnell fuhren.“ Doch alles geht gut, Wolfshohl schließt wieder auf.

