Frankfurter Verkehrsgesellschaft: Beschwerden wegen Computerstimme in Trams und U-Bahnen

Neue Haltestellen-Ansagen in Frankfurter Straßen- und U-Bahnen verärgern Fahrgäste. Seitdem dort eine Computerstimme die Stopps ankündige, seien mehrere Beschwerden bei der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) eingegangen, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Tenor der Beschwerden sei, dass die Ansagen teils schwer verständlich und ungewohnt seien. Der Unmut erreiche die VGF hauptsächlich über Facebook oder per E-Mail. Eine genaue Zahl der Beschwerden konnte die Sprecherin nicht nennen. Zuvor hatte das Online-Portal „Merkurist” darüber berichtet.

In den Bussen gibt es die Computerstimme laut VGF bereits seit etwa einem Jahr. In den Straßen- und U-Bahnen ertönt sie indes erst seit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember. Man wolle nun die Beschwerden sammeln und dann gemeinsam mit Technikern an dem Problem arbeiten, sagte die VGF-Sprecherin. Die Lautstärke sei schon erhöht worden, auch hierzu hatte es Kritik gegeben. Sehr gut kämen dagegen die Ansagen von „Badesalz” an: Etwa bei Spielen der Frankfurter Eintracht babbelt das Komiker-Duo die Stopps mancher Bahn auf Hessisch daher.

(dpa)