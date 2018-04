Bahnhofsviertel: Besitzer des Heroinhauses: Stadt schuld an der Verwahrlosung der Immobilie

20.04.2018

Die groß angelegte Drogenrazzia im Bahnhofsviertel sorgt weiter für Wirbel. Der Spielhallen-Unternehmer, in dessen Haus sich die Dealerbande eingenistet hatte, wehrt sich gegen Vorwürfe der Stadt. Schuld an den Zuständen in seiner Immobilie sei vor allem die benachbarte Drückerstube.