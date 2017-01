Stadtplanungsamt Frankfurt: Bessere Verteilung der Handelsflächen gefordert

In der Innenstadt ist die Versorgung mit Einzelhändlern exzellent, sollte man meinen. Doch auch hier gibt es Gebiete, in denen bestimmte Versorger fehlen. Zunächst aber die gute Nachricht: Im zentralen Frankfurter Ortsbezirk 1 (Innenstadt, Bahnhofsviertel, Gallus, Gutleut) ist die Versorgung der Bevölkerung mit Einzelhandelsflächen so dicht wie nirgendwo sonst im Stadtgebiet: „Hier kommen auf jeden Bewohner 0,55 Quadratmeter Verkaufsfläche im Nahrungsmittel- und Genussbereich, während es stadtweit nur 0,33 Quadratmeter sind“, erklärt Stefan Kruse, Geschäftsführer des Dortmunder Büros Junker und Kruse, der im Auftrag des Stadtplanungsamts das Einzelhandels- und Zentrumskonzept entwickelt.

Autarkes Eigenleben

Auf seiner Tour durch die Ortsbezirke stellte er zusammen mit Michael Kuss vom Stadtplanungsamt die Ergebnisse seiner Erhebungen nun auch im Ortsbeirat 1 vor. Daraus ergibt sich auch, dass eine bessere Verteilung und Anbindung der Geschäfte an manchen Stellen wünschenswert wäre: So führt etwa das Skyline Plaza mit seinen 170 Geschäften ein autarkes Eigenleben als verkehrsgünstiger Ergänzungsstandort, während in der östlichen Mainzer Landstraße eher die Gastronomie und in der westlichen Mainzer Landstraße eher der Einzelhandel dominiert.

Die Innenstadt als sogenanntes „A-Zentrum“ erfüllt wichtige Versorgungsaufgaben für das gesamte Stadtgebiet und sollte im Zuge der Einzelhandelssteuerung mit dem Bahnhofsviertel, wo es viele spezialisierte Lebensmittelanbieter, aber keinen größeren Lebensmittelmarkt gibt, zu einem Grundversorgungsbereich zusammengelegt werden. In der Altstadt konzentrieren sich südlich der Kleinmarkthalle ausschließlich kleinteilige nahversorgungsrelevante Anbieter.

Mehr Barrierefreiheit

Der Wunsch des Ortsbeirats 1, mehr barrierefreie Geschäfte einzurichten, kann in den Leitlinien zur Einzelhandelssteuerung nicht näher berücksichtigt werden. Dies kritisieren vor allem der Grünen-Sprecher Andreas Laeuen und der Ortsvorsteher Oliver Strank (SPD), denn Barrierefreiheit sei ein wichtiges Thema für die Bürger. „Künftig soll in den derartigen Leitlinien von vornherein die Barrierefreiheit festgeschrieben werden, damit dies nicht weiterhin auf Zuruf betroffener Bürger mühsam und kostenintensiv nachjustiert werden muss“, fordert Strank.

Schließlich bittet Kruse die Politiker, den Wünschen der Investoren nach verkehrs- und preisgünstigen Standorten nicht zu schnell nachzugeben, und dafür alternative Standorte zu fördern. Diese könnten für die Stadtteilentwicklung wichtig seien.

(got)