Pflegebedürftigkeit: Betreut wird in Frankfurt meist zu Hause

Ambulante Pflege ist in Frankfurt unverzichtbar. Das zeigt auch die Statistik der Stadt. Wir haben die wichtigsten Zahlen zur Pflegebedürftigkeit zusammengefasst.

Immer mehr Menschen in Frankfurt sind auf Pflege angewiesen. Zuletzt waren es insgesamt 21 290 Bürger – so viele wie nie zuvor. Seit 1999 ermittelt die Stadt alle zwei Jahre, wie viele Pflegebedürftige in Frankfurt wohnen, wie sie versorgt werden sowie das Alter und Geschlecht der Betroffenen. Der jüngste Bericht präsentiert zwar die Zahlen von 2015, doch die Tendenz zu immer mehr Pflege ist ungebrochen.

Auf 1000 Frankfurter kommen 29 Pflegebedürftige: Deren Anteil an der Gesamtbevölkerung ist gewachsen. Vor zwanzig Jahren kamen nur 22 Pflegebedürftige auf 1000 Frankfurter. Am kräftigsten stieg die Zahl der ambulant Betreuten: Heute sind es 71,8 Prozent mehr als noch 1999. In den Pflegeheimen (+26,8 Prozent) und bei Pflegegeldempfängern (+58 Prozent) war die Zunahme kleiner.

Nur ein Fünftel der Pflegebedürftigen wird im Heim betreut: Der Großteil der Pflegearbeit entfällt also auf das häusliche Umfeld – und demnach auf Angehörige und ambulante Pflegedienste. Rund die Hälfte der Einwohner, die auf Hilfe angewiesen sind, erhält Pflegegeld, 26 Prozent werden ambulant versorgt. Der Anteil derer, die im Heim leben, sank zuletzt leicht. Die Stadt rechnet aber damit, dass in Zukunft nicht nur ambulante Pflege wichtiger wird, sondern auch die institutionelle Hilfe im Heim wieder eine größere Rolle spielen könnte.

Pflegekräfte fehlen Frankfurts ambulante Pflegedienste müssen öfter ... 21 000 Frankfurter werden gepflegt, davon rund 16 000 zuhause. Doch bei den ambulanten Pflegediensten herrscht Personalmangel. Fast alle Dienste berichten, dass sie schon Patienten abweisen mussten, weil Pflegekräfte fehlen.

Noch immer sind zwei Drittel der Betroffenen Frauen: Der Grund: Sie haben eine höhere Lebenserwartung, außerdem gibt es weniger Männer über 80 Jahre. Überhaupt sind 72,3 Prozent aller Pflegeleistungsempfänger in der Stadt 70 Jahre oder älter.

Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern bauen sich derweil nur langsam ab. Seniorinnen werden heute beispielsweise seltener im Heim betreut als noch 1999, während sich bei den Männern kaum eine Verschiebung zeigt.

38,7 Prozent der Pflegebedürftigen sind dement, geistig eingeschränkt oder psychisch krank: Sie gelten als in ihrer Alltagskompetenz als erheblich eingeschränkt, weil sie etwa gefährliche Situationen nicht erkennen oder regelmäßig aus ihrem Zuhause davonlaufen. In der Regel handelt es sich um Demenzerkrankte. 62,6 Prozent dieser schweren Pflegefälle werden trotzdem zu Hause umsorgt, gut ein Drittel ist im Heim untergebracht. Sieben von zehn der dort lebenden Menschen gelten als in ihrer Alltagskompetenz eingeschränkt.

Pflegestufe 1 haben mehr als 55,7 Prozent der Betroffenen: Ihr Anteil ist kontinuierlich gestiegen. Wie umfangreich Hilfestellungen bei Körperpflege, Ernährung, Mobilität oder hauswirtschaftlicher Versorgung sein müssen, bestimmt, welcher Pflegestufe ein Mensch zugeordnet wird. Schwerstpflegebedürftige der Stufe 3 benötigen beispielsweise rund um die Uhr eine Betreuung. Der Anteil dieser ist zwar auf 12,1 Prozent gesunken, in Frankfurt gibt es somit aber immer noch 2576 Betroffene. 32,1 Prozent werden zudem als schwerpflegebedürftig eingestuft (Stufe 2).