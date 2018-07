Ausbildungsmarkt: Betriebe und Berufe: IHK-Online-Atlas bietet jungen Leuten einen Überblick

Im IHK-Bezirk Frankfurt sind noch immer 983 Lehrstellen unbesetzt. Andererseits werden wohl auch in diesem Jahr viele junge Bewerber leer ausgehen. Um gegen das Missverhältnis anzugehen und allen Beteiligten eine gute Übersicht zu verschaffen, hat die Industrie- und Handelskammer Frankfurt ein neues Onlineangebot entwickelt: den Ausbildungsatlas.

Am Ende des Schuljahres und zwei Monate nach den Abiturprüfungen wissen viele Schulabgänger noch nicht, wie es weitergeht. Studieren oder einen Beruf erlernen? Derweil haben zahlreiche Unternehmen noch etliche Ausbildungsstellen zu besetzen. In dieser Situation, die sich seit Jahren wiederholt, bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt jetzt den Ausbildungsatlas als neues Instrument an. Mit wenigen Klicks ermöglicht er eine Übersicht und Orientierung bei der Stellensuche.

„Der Atlas umfasst rund 2000 Frankfurter Betriebe und zeigt an, in welchen Berufen sie ausbilden“, sagt IHK-Experte Florian Richterich und zeigt an einem Beispiel, wie einfach die Suche auf www.frankfurt-main.ihk.de

ausbildungsatlas geht: „Wenn man im Eingabefeld unter ,Beruf’ den ,Veranstaltungskaufmann/kauffrau’“ auswählt, werden auf einer Frankfurter Stadt- und Umgebungskarte, die man nach Stadtteilen vergrößern kann, für die Frankfurter Innenstadt 51 Ausbildungsbetriebe angezeigt.“ Weitere Links führen zu den Homepages der Firmen mit ihren Lehrstellen und Karrieremöglichkeiten.

Da viele Betriebe mehrere Berufe im Angebot haben, kommt der Atlas für Frankfurt auf gut 5800 Einträge. Die wurden größtenteils aus Datenbanken ausgewählt. Neben den jungen Leuten helfe die Online-Übersicht auch Eltern, Lehrern und anderen an der Berufsfindung beteiligten Personen und somit auch den Betrieben bei der Besetzung der offenen Stellen.

Suche bis in den Herbst

„Denn in der IHK-Lehrstellenbörse sind derzeit immer noch 983 freie Stellen für den Kammerbezirk Frankfurt zu finden“, betont Karen Hoyndorf, stellvertretende Präsidentin der IHK Frankfurt. Zu diesem Bezirk zählen neben der Stadt Frankfurt auch der Hochtaunus- und der Main-Taunus- Kreis.

Gleichzeitig seien in der Mainmetropole immer noch 1751 Bewerber auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. „Üblicherweise sind zum jetzigen Zeitpunkt bereits 60 Prozent aller Ausbildungsverträge abgeschlossen“, so Hoyndorf. Denn die meisten Bewerbungsverfahren gingen bisher für gewöhnlich bis Mai zu Ende.

Doch diese Zeiten sind offenbar vorbei. „Das neue Ausbildungsjahr beginnt eigentlich im August. Doch die Firmen bleiben flexibel und stellen junge Leute vermehrt noch im September oder Oktober ein“, erläutert Hoyndorf. „Denn die Bereitschaft, den Nachwuchs selber auszubilden, ist bei unseren Unternehmen ungebrochen hoch.“ Zwar ist die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge in diesem Jahr um 6,5 Prozent angestiegen. Doch den Betrieben in dem Kammerbezirk fehlen rund 71 000 Fachkräfte, davon 60 000 im nichtakademischen Bereich.

Akademischer Dünkel

Deshalb baut die IHK Frankfurt ihre Ausbildungskampagne aus, zu der neben dem Atlas auch In-App-Werbungen, Besuche von Beratern bei Elternabenden und Speed-Dating-Börsen zählen, bei denen sich junge Leute und Betriebe in Kurzgesprächen kennenlernen und über ein Bewerbungsverfahren verständigen können. „Gerade viele Abiturienten sind kurz nach ihrem Abschluss noch unsicher, ob ein Studium für sie geeignet ist oder ob sie einen Studienplatz an der gewünschten Hochschule bekommen“, weiß Hoyndorf.

Oft bestehe aber besonders bei akademisch gebildeten Eltern die Erwartungshaltung, dass die Kinder das Abitur und ein Studium an einer Hochschule anderen Bildungsmöglichkeiten vorziehen sollen. „Dabei ist eine Entscheidung für eine Berufsausbildung längst keine Entscheidung mehr gegen eine spätere Unikarriere“, betont die stellvertretende IHK-Präsidentin.

Dank hoher Ausbildungsstandards im Dualen System bestünden inzwischen viele Möglichkeiten, auf diesem Weg die Hochschulreife und Zulassung zum Studium zu erlangen. In anderen Worten: ein aufgeschobenes ist kein aufgehobenes Studium.