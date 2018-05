Nahverkehr: Betriebsleitstelle: Das neue Herz der Verkehrsgesellschaft

Die Vorwoche war die Hölle. „Da gab es einen Unfall an der Station Lindenbaum, und die Staatsanwaltschaft hat die Station zweieinhalb Stunden gesperrt“, sagt Uwe Eckhardt, Fachbereichsleiter Betriebsmanagement der VGF. „Da haben hier in der Leitstelle alle rotiert.“ Denn wenn die A-Strecke der U-Bahn, auf der vier Linien verkehren, unterbrochen ist, gerät nicht nur der Fahrplan durcheinander: Es muss Ersatzverkehr organisiert werden, und die Männer in der Leitstelle müssen händisch regeln und freischalten, was normalerweise automatisch läuft: Signale und Weichen.

Einzug

Seit März gibt es eine neue Betriebsleitstelle (BLS) in Frankfurt. Was dort geschieht, bekommt der Fahrgast in der U-Bahn oder Straßenbahn oder auch im Bus nicht mit. „Allenfalls“, sagte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) gestern bei der öffentlichen Vorstellung, „wenn von schräg oben eine Stimme zu hören ist, die dann sagt, dass die Bahn Verspätung hat.“ In der Tat, auch die Fahrgastinformation zählt zu den Aufgaben.

Bild-Zoom Foto: Heike Lyding Thomas Steiner und Mathias Stiller überwachen in ihrer halbrunden „Gondel“ die Aufnahmen der 600 Kameras in den Stationen.

Bleichstraße 3, unweit der Konstablerwache: Das Gebäude gehört der VGF, ähnlich wie der an eine Trutzburg erinnernde Solitär im Innenhof. Hier in diesem Gebäude war bis vor einigen Monaten die alte BLS aus den 70er Jahren untergebracht. Unweit davon saß seit 2005 der Ordnungsdienst „Sicherheit und Service“ (SUS) der VGF. In diesem Bürogebäude haben Bauarbeiter in rund 23 000 Stunden Arbeitszeit umfangreiche Sanierungen vorgenommen. In den beiden obersten Stockwerken ist die neue BLS entstanden. Betriebsleitstelle, Betriebsüberwachung und der Ordnungsdienst sind nun auf einem Stockwerk in einem Großraumbüro untergebracht. Die Wege sind kurz, der Informationsaustausch erfolgt rasch. Es ist, wie Oesterling sagte, „ein wichtiger Tag für die Verkehrsgesellschaft“.

Kommandozentrale

Große Seitenflügel, in denen die Bildschirm-Arbeitsplätze untergebracht sind, eine gedämpfte Atmosphäre und dezente Geräuschkulisse. Die neue Leitstelle der VGF macht nicht nur auf den ersten Blick den Eindruck einer Kommandozentrale, in der äußerst konzentriert gearbeitet wird. Rund 20 Computer-Arbeitsplätze sind entstanden, 100 Mitarbeiter bilden hier das Herz des Nahverkehrs. Sie überwachen die Züge auf der Strecke – die eigentliche Leitzentrale – und greifen ein, wenn es erforderlich ist, sie registrieren die Fehlermeldungen der gesamten Haustechnik von der Rolltreppe und dem Aufzug über die Licht- und Temperatursteuerung – diese Abteilung trägt die Bezeichnung „Betriebsüberwachung“ (Büwa) bis hin zum Ordnungsdienst SuS.

„600 Kameras überwachen die 27 unterirdischen und etwa 22 oberirdische Stationen“, erläutert Roland Falke, Leiter der SuS. „Wenn jemand auf den Notknopf am Bahnsteig drückt, schaltet sich eine Kamera zu, und wir sehen es auf dem Bildschirm.“ Zusätzlich zur Funkverbindung. „Im Ernstfall können wir schnell draußen sein“, versichert er.

Info: Die Leitstelle in Zahlen Die neue Leitzentrale ist 600 Quadratmeter groß, 20 Arbeitsplätze sind entstanden. Von hier aus wird der Betrieb der VGF überwacht. Dabei helfen 34 Kilometer verbaute Strom- und 54 Kilometer Datenkabel. clearing

Bei der Büwa, wenige Meter weiter und an äußerlich gleich ausgestatteten, halbrunden Arbeitseinheiten, geht es mehr um die technische Seite. „Wenn ein Aufzug steckenbleibt, versuchen wir so schnell wie möglich dort zu sein und zu helfen“, versichert der Leiter Karlheinz Lebisch. „Schon aus eigenem Interesse.“ Denn wenn die Feuerwehr schneller ist, wird der Schaden größer. Die Einsatzkräfte gingen nicht ganz so schonend mit dem Material um.

Natürlich sind es nicht nur Aufzüge und Rolltreppen, die von den Technikern der Büwa überwacht werden. „Es ist einfach alles, von Licht und Notbeleuchtung über die Temperatur an den Stationen“, sagt Lebisch. Dabei haben seine Mitarbeiter stets die vier oder fünf Bildschirme an ihrem Arbeitsplatz im Blick.