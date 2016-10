Senioren um Geld gebracht: Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter und Polizisten aus

Die Masche dieser Trickbetrüger ist bekannt – sie geben sich als Polizisten aus und erschleichen sich in Gesprächen geschickt das Vertrauen insbesondere älterer und damit oft gutgläubiger und wehrloser Menschen. Prompt musste gestern die echte Frankfurter Polizei wieder einen solchen Fall melden.

Ein oder mehrere Trickbetrüger ergaunerten am Dienstag Nachmittag gegen 15 Uhr die Ersparnisse einer 82-jährigen Dame – der Schaden beträgt rund 13 000 Euro. Zuerst telefonierten die Täter mit der Dame, die in der Danneckerstraße in Sachsenhausen wohnt, und erweckten dabei glaubhaft den Eindruck, Polizeibeamte zu sein. Sie brachten die Seniorin dazu, ihre Ersparnisse im Wert von rund 13 000 Euro von der Bank abzuheben, indem sie ihr vorgaukelten, dort sei das Geld nicht mehr sicher. Als die vermeintlichen Polizisten dann bei ihr klingelten, übergab sie ihnen das Geld. Erst später wurde ihr der Betrug klar und die echte Polizei über den Sachverhalt informiert. Diese fahndet nun nach einem etwa 1,60 Meter großen Mann, der dunkel gekleidet und von südländischer Herkunft war.

Die Polizei registrierte im ganzen Stadtgebiet eine Vielzahl an Meldungen von Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Doch auch angebliche Bankmitarbeiter bringen bevorzugt alte Menschen um ihre Ersparnisse. So klingelte es am Dienstag gegen 17.30 Uhr an der Wohnungstür einer 89-jährigen Frankfurterin in der Johannesallee in Frankfurt-Unterliederbach. Vor der Tür stand ein Mann, der angab, von ihrer Bank zu kommen. Prompt bat die Seniorin den Unbekannten in die Wohnung, wo es ihm gelang, sie in ein Gespräch um Geld zu verwickeln. Als die 89-Jährige ihre Geldbörse holte – vermutlich, um die Scheine „überprüfen“ zu lassen – riss ihr der Täter diese aus der Hand und flüchtete damit aus der Wohnung.

Der angebliche Bankmitarbeiter erbeutete so etwa 5000 Euro in bar. Das Opfer beschreibt ihn als etwa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er hat eine normale Statur und dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen Anzug und einem hellen Hemd, er sprach akzentfreies Deutsch.

Die Frankfurter Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Anrufen und gibt folgende Hinweise: Übergeben Sie niemals fremden Personen Bargeld oder Wertsachen. Rufen Sie bei einem solchen Anruf den Notruf 110 an und informieren Sie die Polizei über den Vorfall. Gut sei es, einen Nachbarn zur Unterstützung hinzuzuziehen. Die echte Polizei wird niemals verlangen, Geld abzuheben. Jeder sollte seine Bekannten, Angehörigen und Nachbarn informieren, um auch andere Menschen davor zu bewahren, ein Opfer dieser Betrugsmasche zu werden.

