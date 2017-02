57-Jähriger vor Gericht: Betrunkener Arbeiter greift Frau in die Hose

Mehr als vierzig Jahre kannte man sich, es war quasi eine „Sandkastenfreundschaft“. Der heute 57 Jahre alte Gelegenheitsarbeiter half seiner Bekannten aus Heddernheim dann und wann bei der Gartenarbeit, als Belohnung gab es ein Schnäpschen, ein Stück Kuchen oder eine Tasse Kaffee. So kam der 8. Mai vergangenen Jahres heran, ein Sonntag, der Muttertag.

Schon früh am Morgen fand sich der Mann diesmal bei seiner alten Freundin in der Titusstraße ein – zur Feier des Tages hatte er sogar eine tiefgefrorene Sahnetorte dabei.

Doch bevor man sich der süßen Köstlichkeit hingeben konnte, geriet das Geschehen in der Wohnstube außer Kontrolle. Was die Frau nämlich nicht wusste und voraussichtlich auch nicht ahnen konnte: Seit vielen Jahren wartete er auf ein Zeichen von ihr, dass die Beziehung zwischen ihnen nun doch etwas mehr sei, als nur Kaffeetrinken, Rasenmähen und Umgraben.

Als allerdings auch am Muttertag kein Anzeichen für ein solches Bekenntnis zu vernehmen war, drehte der Mann durch. Er stürzte sich auf die Frau und berührte sie an der Brust. Danach steckte der 57-Jährige seine Hand in die Unterhose seiner Bekannten.

Gellende Schreie

Die gellenden Schreie der Frau wurden von der Wohnungsnachbarin gehört, die die Polizei alarmierte. Noch ehe der leicht alkoholisierte Mann richtig begriff, was er angerichtet hatte, klickten die Handschellen.

Der 57-Jährige war nämlich bei der Polizei bei Leibe kein Unbekannter und hatte in all den Jahren schon 38 Vorstrafen angesammelt – meistens im Zusammenhang mit seinem Alkoholismus, dabei aber eben auch Misshandlungen diverser Freundinnen und sexuelle Nötigung.

Gestern musste er sich wegen der Sache am Muttertag vor dem Amtsgericht verantworten. Im Gerichtssaal machte er keinen schlechten Eindruck und wurde sogar von der psychiatrischen Sachverständigen als „nicht unsympathisch“ beschrieben. Gleichwohl attestierte sie ihm eine „dissoziale Persönlichkeitsstörung“, die vor allem im Zusammenhang mit dem Hang zum Alkohol und seiner eingeschränkten Intelligenz stehe. Bei der sexuell genötigten Frau entschuldigte er sich artig. Er sei einfach durchgedreht an jenem Morgen. Mit fast sechs Monaten in Untersuchungshaft hat er bereits kräftig gebüßt für seine Tat – erst vor Weihnachten war er vom Ermittlungsrichter entlassen worden.

Freundin wurde getötet

Die genötigte Frau bestätigte die Anklage im Zeugenstand. Sie ist aber nicht nur deshalb psychisch angegriffen – im Dezember 1981 war ihre beste Freundin im Nordwestzentrum vergewaltigt und getötet worden. Der Fall Trixi S., der erst Jahrzehnte später aufgeklärt werden konnte, hatte damals für gewaltiges Aufsehen und Medieninteresse gesorgt.

Das Amtsgericht will den Fall nach Angaben des zuständigen Richters noch in dieser Woche abschließen.