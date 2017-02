Baubeginn für Jahresmitte angekündigt: Bewegung beim Bahnausbau

Bei der Erweiterung der Bahnstrecke nach Bad Vilbel um zwei Gleise stellt die Bahn einen Baubeginn für Mitte des Jahres in Aussicht. Die Bürgerinitiative, die gegen das Projekt kämpft, sieht dafür keine rechtliche Grundlage. Dabei wurden die Hauptbauarbeiten bereits ausgeschrieben.

Pendler und Verkehrspolitiker warten seit Jahren auf das Projekt, Anwohner bekämpfen es: Der Ausbau der Main-Weser-Bahn zwischen Westbahnhof und Bad Vilbel ist bisher über Ankündigungen nicht hinausgekommen. Jetzt stellt die Deutsche Bahn einen Baubeginn für Mitte des Jahres in Aussicht. Die Hauptbauarbeiten wurden kurz vor Weihnachten ausgeschrieben. Darin ist von einem Beginn der Bauarbeiten am 1. Juli die Rede. Sie sollen sich insgesamt gut sechs Jahre hinziehen und Ende 2024 abgeschlossen sein. Laut dem offiziellen Zeitplan soll die neue Strecke aber schon Ende 2022 in Betrieb gehen.

Kommentar: Wachsende Region braucht mehr Kapazität auf ... Die Leistung ist beachtlich: Über Jahre hinweg haben Bürgerinitiativen gegen den viergleisigen Ausbau der Main-Weser-Bahn gekämpft. Und sie haben mit Klagen erreicht, dass die Bahn die Planung in mehreren Punkten nachbessern musste. clearing

Vor wenigen Tagen wurde damit begonnen, Flächen neben der Strecke von Gehölz zu befreien. Diese Rodungsarbeiten sollen sich bis Ende Februar hinziehen. Die Bürgerinitiative „Ba(h)nane“, die seit Jahren gegen das Projekt kämpft, ist empört. „Es gibt nach wie vor keinen rechtskräftigen Planfeststellungsbeschluss, also keine Baugenehmigung“, heißt es in einer Rundmail. Ein Mitglied der Initiative hat gegen das Erschütterungsgutachten geklagt, in dem die Bahn die Auswirkungen des Ausbaus auf die Häuser entlang der Trasse untersuchen ließ.

Rechtsstreit noch anhängig

Solange über diese Klage nicht entschieden ist, darf nach Einschätzung des Anwalts Wolfgang Bauman, der den Kläger vertritt, nicht mit dem Bau begonnen werden. „Das interessiert die Verantwortlichen aber nicht“, vermutet die Bürgerinitiative. Die Bahn spekuliere offensichtlich darauf, dass sie die anhängigen Verfahren ohnehin gewinnen werde. „Wir sind da anderer Meinung.“

Die Deutsche Bahn hingegen betont, dass der laufende Rechtsstreit, bei dem eine Entscheidung im Laufe des Jahres zu erwarten sei, keine Auswirkungen auf den geplanten Baubeginn habe. Der Planfeststellungsbeschluss und damit die Baugenehmigung liege vor, sagte Bahn-Sprecher Thomas Bischoff. Bei der Klage gehe es nur um das Erschütterungsgutachten, nicht um die Baumaßnahme an sich. Vorbereitungen seien bereits erfolgt. So sei etwa die Signaltechnik so angepasst worden, dass der Verkehr auch während der Bauzeit abgewickelt werden kann. Die jetzt laufenden Rodungen seien nötig, um Platz für die Baustelleneinrichtung zu schaffen. Betroffen seien ausschließlich eigene Grundstücke der Bahn.

Infoveranstaltungen geplant

Vor dem Beginn der Bauarbeiten plant die Bahn Informationsveranstaltungen für die Bürger. Termine stehen allerdings noch nicht fest. Ebenso wenig ist klar, wann mit dem Bauabschnitt zwischen Bad Vilbel und Friedberg begonnen werden kann. Dafür läuft das Planfeststellungsverfahren, in diesem Jahr ist der Erörterungstermin geplant.

Durch den viergleisigen Ausbau zwischen Westbahnhof und Friedberg erhält die S-Bahn der Linie S 6 eigene Gleise und kann dadurch unbeeinträchtigt vom übrigen Zugverkehr fahren. Die Bahn verspricht sich dadurch eine höhere Pünktlichkeit und einen stabilen 15-Minuten-Takt an allen Stationen. Das übrige Nahverkehrsangebot könne durch den Ausbau perspektivisch erweitert werden. Außerdem werden die Stationen modernisiert. Bürgerinitiativen hingegen sind der Meinung, dass der Ausbau vor allem dem Güterverkehr dient.

Der erste Bauabschnitt betrifft eine Strecke von rund zwölf Kilometer Länge. Dabei werden nicht nur die bestehenden Gleise erneuert und zwei neue gebaut. Die Arbeiten umfassen unter anderem 24 neue Weichen und 16 Stützwände. Neun Bahnübergänge werden verbreitert oder komplett erneuert. Hinzu kommen zwei Fußgängerüberführungen. Die Kostenschätzung liegt bei 323 Millionen Euro.

Aktuelle Informationen über das Ausbauprojekt bieten die Bahn unter www.s6-frankfurt-friedberg.de und die Bürgerinitiative unter www.bahnane.net.