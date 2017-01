„Stadtteilsalon“: Bewohner des Bahnhofsviertels packen Probleme gemeinsam an

Eine Spaghetti macht nicht viel her. Zumindest nicht bei Kohldampf. Erst zusammen mit weiteren Nudeln, einer schmackhaften Sauce und vielleicht etwas Parmesan wird was daraus. So oder so ähnlich sieht die Metapher für das aus, was die Macher des „Stadtteilsalons“ zu ihren Treffen unter der Überschrift „Spaghetti Bahnhofsviertel – Wer isst mit wem?“ inspiriert hat. Geladen waren Anwohner, Freunde, Gewerbetreibende und Interessengruppen des Bahnhofsviertels, die in dem Sinnbild die Spaghetti sind. Sie sollen in Kontakt treten und sich vernetzen, Ideen teilen und vielleicht umsetzen, damit das Bahnhofsviertel etwas wird, was allen schmeckt.

Dieser Metapher schien am Donnerstagabend zwar nicht allen Anwesenden unmittelbar einzuleuchten, doch das Ziel, sich näher kennenzulernen, stieß bei vielen auf Zustimmung. Gemeinsam kann vielleicht mehr für das Viertel erreicht werden, so der Tenor vieler Wortmeldungen. Es besteht offensichtlich ein Bedürfnis nach Kontakt zu den Nachbarn. Das Bahnhofsviertel ist schließlich hochfrequentiert und da scheint es nicht leicht, diejenigen kennenzulernen, die hier nicht nur arbeiten, durchreisen, essen oder Besorgungen machen.

Die Zuhörerschaft interessierte zudem, welche Erfahrungen Immobilienbesitzer gemacht hatten, wenn es um die Bedürfnisse von Familien geht, was im Viertel fehlt und was in Zukunft getan werden könne. Zudem ging es schlichtweg darum, sich künftig besser austauschen zu können. Vom E-Mail-Verteiler, einer gemeinsamen und alle Infos beinhaltenden Website bis hin zum Sommerfest und dem Spaghetti-Essen gab es viele Ideen.

Kneipe zu laut

Schätzungsweise 30 bis 40 Interessierte waren zu dem Treffen gekommen. Die „Terminusklause“, eine Kneipe an der Moselstraße, erwies sich dabei nicht als idealer Treffpunkt. Bei einem relativ hohen Geräuschpegel, der von den „normalen Gästen“ ausging, war es nicht leicht, die Diskussion in Gang zu halten.

„Es war zu laut“, findet auch Felix Nowak vom Architekten- und Stadtplanungsbüro bb 22, das den „Stadtteilsalon“ organisiert. Für das nächste Treffen könne hoffentlich wieder eine andere Lösung gefunden werden.

Insgesamt fällt seine Einschätzung des Abends aber positiv aus. Die Wortmeldungen und die Gespräche in Kleingruppen nach Ende des offiziellen Teils sieht er als Bestätigung.

Die stärken, die bleiben

Nowaks Ziel: Es gehe darum, ein Format zu finden, in dem sich die Bürger künftig austauschen könnten, sagt er. Durch engere Kontakte und selbstorganisierte Treffen, könnten zukünftig vielleicht leichter Probleme angesprochen und gelöst werden. Mit Blick auf diverse Beschwerden von Anwohnern und Gewerbetreibenden, die sich in den vergangenen Monaten und Jahren immer mehr zuspitzten, wenn es etwa um die städtische Drogenpolitik geht, könne eine Vernetzung der Bürger, die stärken, die hier bleiben, meint Felix Nowak.

Das Stadtplanungsbüro bb 22 ist seit 2003 von der Stadt damit beauftragt, im Stadtteil neue Dinge anzustoßen, hat den Veränderungsprozess des Viertels begleitet und den Rahmenplan erarbeitet. Im „Stadtteilsalon“ wird und wurde zu verschiedenen Themen und Diskussionen eingeladen.