Locations in Frankfurt: Biergärten und Beach-Clubs: Die Saison ist eröffnet

Die Wetteraussichten für die kommenden Tage sind eher durchwachsen. Das Thermometer erreicht höchstens 15 Grad. Wer da im Freien in einem Beach Club oder Biergarten sitzt, muss sich warm anziehen. Doch viele werden die Gelegenheit nutzen und drängen an die frische Luft, schließlich war lange genug Winter.

Dort, wo Sandstrände und Rasenflächen mit Liegestühlen sind, lässt man sich gerne mit Freunden und Familie nieder. Tagsüber herrscht in Frankfurts Ufercafés und Biergärten Urlaubsatmosphäre, nach Sonnenuntergang kommt Partystimmung auf. Einige Locations haben eine lange Tradition, andere sind noch ein Geheimtipp. Welche Flussparadiese und Oasen bereits die Freiluftsaison eingeläutet haben und welche demnächst an den Start gehen, stellt FNP-Mitarbeiterin Jutta Failing vor.



Niddastrand, Oserstraße 80: In der familienfreundlichen Strandbar in Nied glüht der Grill seit vergangenem Wochenende. Der Eintritt ist frei, es gibt Sand und Wiesengrün, Liegestühle sowie ein Pferdehof gleich nebenan. Für Sportliche gibt es ein Volleyballnetz, für Hungrige Steaks, Hamburger und Pommes. Zwar ist die Nidda nicht unmittelbar zu sehen, womit auch ein direkter Wasserzugang fehlt, dennoch punktet der beliebte Radler- und Joggerstopp mit Landidylle. An Theke und Strand gibt es Sitzmöglichkeiten und Sonnenschirme. Geöffnet ist täglich ab 10 Uhr, abends geht es solange das schöne Wetter mitmacht.

Schiffsmeldestelle, Schützenbleiche 9 – 11): Wo früher Flussschiffe Meldung machten, ist heute für Sonnenhungrige eine Mischung aus Strandbar und Biergarten Kult. Der lauschige Ort mit großer Wiese hat gestern die Saison eröffnet. Wer keinen der rund 100 Sitzplätze und 200 Liegestühle ergattert, darf es sich auf den umliegenden Wiesen mit der eigenen Decke bequem machen. Hier lässt es sich im Sommer mit Blick aufs Wasser und internationaler Musik gut den ganzen Tag verbringen, abends legen oft DJs auf. Wenn das Wetter stimmt, öffnet der Garten täglich ab 11 Uhr. Immer mittwochs und donnerstags ab 17 Uhr rollt ein Foodtruck mit französischen Spezialitäten vor, also: bon appetit!

Licht- und Luftbad, Niederräder Ufer 10: Über eine Brücke gelangt auch der Osterhase vom Niederräder Ufer hinüber zu der Halbinsel, die seit bald 120 Jahren zum Sonnenbaden einlädt. Das Gelände mit Sandstrand, altem Baumbestand und Bienenhaus ist ganzjährig ab 9 Uhr geöffnet und schließt bei Einbruch der Dunkelheit. Täglich ab 11 Uhr, je nach Wetter, bietet das architektonisch originelle Café großen und kleinen Frischluftfreunden Kaffeespezialitäten, Bio-Eis, Kaltgetränken und Snacks. Bierzeltgarnituren, Grills und Sonnenstühle können ausgeliehen werden. Mit Glück findet man beim romantischen Sonnenuntergang sogar ein paar Muscheln am Mainstrand.

Orange Beach, Gutleutstraße 391: Am Ostersonntag dürfen sich erwachsene Gäste am traditionsreichen Wasserhäuschen im Gutleutviertel eine „kleine Überraschung“ abholen. Das Snack-Büdchen mit Sand, Strandkorb und Bierbänken unter zwei Eisenbahnbrücken ist ganzjährig geöffnet, immer dienstags bis sonntags ab 13 Uhr. Nur wenn ein Güterzug vorbeirattert, ist Schluss mit der Ruhe am Ufer. Für viele ist das etwas andere Strand-Café fester Zwischenstopp auf einer Radtour.

Maincafé, Schaumainkai 50: Das Freiluftcafé unterhalb des Filmmuseums hat bereits geöffnet. Hier gibt es den Blick auf die Skyline so üppig wie auf einem Kuchenteller. Latte Macchiato trinken, auf der Wiese chillen und den Ausflugsschiffen zuwinken – dem bunten Publikum gefällt die entspannte Atmosphäre. Geöffnet ist täglich von 10 Uhr bis Sonnenuntergang, bei wärmeren Temperaturen auch länger. Ein paar Schritte weiter ankert übrigens immer ab mittags das Dönerboot Meral.

Frankfurter Bootschaft, Westhafenplatz: Die Strandsaison im Westhafen beginnt zwar erst am 1. Mai, sollte es aber an den Osterfeiertagen richtig warm werden, will man ab nachmittags die Außenbewirtung starten – beim Blick auf die Wetterkarte ist das aber wohl eher auszuschließen.

Blaues Wasser, Franziusstraße 35 : Auch hier ist die Eröffnung abhängig vom Wetter. Hat der Osterhase kalte Füße, bleiben die Liegestühle noch bis Mai im „Trockendock“.

Long Island Summer Lounge, Meisengasse 4: Ende April öffnet die stylische Rooftop-Bar auf dem Börsenparkhaus. Sehen und gesehen werden lautet hier das Motto.

Druckwassererk, Rotfederring 16: Ihren echten Tahiti-Sand schütten die Macher des Druckwasserwerks im Juli aus. Vom Mainufer aus kann man den vorbeifahrenden Schiffen zuschauen, nur Züge stören die Idylle.

Und die Nachbarn? Vor dem Offenbacher Bckschaft-Schiff (Mainstraße/Parkplatz Messe) sprießt ab Mai eine neue, 300 Quadratmeter große Rasenfläche mit Beachclub-Feeling. Auf der noch unbebauten Inselspitze des Offenbacher Hafens soll es für den Kingka-Strand ab 2020 einen Nachfolger geben. Bis dahin lässt sich gegenüber im Kulturzentrum und Café Hafen 2 (Nordring 129) Industrieromantik schnuppern. Saisonstart hatte bereits die Uferbar (Jahnallee 23) in Okriftel, ab Mai ist sie per Höchster Fähre direkt angebunden.