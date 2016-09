Radfahrer in Frankfurt: Bikenight Frankfurt: Was Sie jetzt wissen müssen

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Treffpunkt für die Radler ist am Samstagabend (3. September) um 20 Uhr auf dem Römerberg. Dort endet die Radtour gegen 23 Uhr auch wieder.Die Tour startet am Römerberg, die Strecke führt erst über das Sachsenhäuser Ufer, über die Taunusanlage und die Bockenheimer Landstraße und den Industriehof bis zur Autobahn A66. Von dort geht es durch das Westend, Taunusanlage, Gallusanlage und Untermainkai zurück zum Römerberg. Den dtaillierten Routenverlauf gibt es hier. Ab 20 Uhr haben die Radler Vorfahrt in Frankfurt. Von Seiten der Polizei heißt es, es komme zu erheblichen Verkehrsbehinderungen - auch auf der A66.Ausrichter der Frankfurter Bikenight ist der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Frankfurt. Der ADFC rät zum Tragen von Helmen. Kurz nach 21 Uhr gibt es in der Bockenheimer Sophienstraße eine Zwischenkundgebung. Dort soll Hessens Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir sprechen. Weitere Infos zur Bikenight gibt es hier. Der Veranstalter rechnet mit mehreren tausend Radlern, die auf die auf die 15,5 Kilometer lange Strecke gehen.Zum Start der Bikenight um 20 Uhr soll es in Frankfurt noch angenehme 25 Grad haben. Regen ist laut Deutschem Wetterdienst nicht in Sicht.(red)