Nach Anti-Terror-Razzia: Bilal-Moschee: Stadt löscht Hinweis im Netz

Richtfest am St. Elisabethen-Krankenhaus in Bockenheim Klinik in Bockenheim wächst mit hohen Zielen

Bockenheim. Am St. Elisabethen-Krankenhaus wird Richtfest für den 35 Millionen Euro teuren Erweiterungsbau gefeiert. Dort sollen dann Fachabteilungen des St. Marien-Krankenhauses einziehen und die Klinik an der Ginnheimer Straße zu einer der modernsten in Frankfurt machen. mehr