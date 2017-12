Kampf gegen Rechts: Bildungsstätte Anne Frank hat keine Berührungsängste mit Linksradikalen

Das hessische Innenministerium will Mitarbeiter politischer Bildungsprojekte künftig vom Verfassungsschutz überprüfen lassen. Dagegen regte sich Kritik, auch aus Frankfurt: Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank sprach von einem „Vertrauensbruch zwischen Staat und Zivilgesellschaft“. Dabei gibt auch Mendels eigene Personalauswahl Anlass für Kritik.

Die Bildungsstätte Anne Frank ist eine Bastion im Kampf gegen Rechtsextremismus. Neben Seminaren und Ausstellungen bietet sie nach eigenen Angaben eine „Mobile Beratung gegen rechtsextreme, rassistische oder andere menschenfeindliche Haltungen“ an. Das Geld dafür kommt unter anderem aus dem hessischen Innenministerium. Und dort will man künftig offenbar genauer hinsehen, wohin es fließt.

Vergangene Woche wurden Pläne aus Wiesbaden bekannt, Mitarbeiter geförderter Projekte der politischen Bildung künftig vom Verfassungsschutz überprüfen zu lassen. Dagegen regte sich scharfer Protest. Meron Mendel, der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, sprach im Hessischen Rundfunk von einem „deutlichen Vertrauensbruch in der Zusammenarbeit zwischen Staat und Zivilgesellschaft“. Die Unschuldsvermutung werde de facto abgeschafft.

Die Vorstellung, dass er im Kampf gegen Extremismus selbst Extremisten beschäftigt, hält Mendel offenbar für absurd. „Es wäre eine Katastrophe, wenn sich irgendwelche Salafisten oder Rechtsextreme in unsere Bildungsarbeit einschleusen“, sagte er unserer Zeitung. „Dadurch würden wir unsere Arbeit zerstören.“ Linksextremisten erwähnte der Historiker und Erziehungswissenschaftler dabei allerdings nicht.

Diskussion in Darmstadt

Dass die Gefahr einer zu großen Nähe ins radikale Milieu auf der linken Seite des politischen Spektrums hier viel größer ist, macht allerdings schon ein Blick auf die Internetseite seiner Bildungsstätte deutlich. Denn dort wird, prominent auf der Startseite platziert, für eine „Podiumsdiskussion zu Meinungsfreiheit, rechten Übergriffen und Antifaschismus“ geworben. Eine Mitarbeiterin der Bildungsstätte Anne Frank soll dabei mitdiskutieren. Offizieller Veranstalter ist die hessische Gewerkschaftsjugend des DGB – und die „Interventionistische Linke Darmstadt“.

Die „Interventionistsiche Linke“ (IL) ist allerdings ein Autonomen-Bündnis, das der Verfassungsschutz als eindeutig extremistisch einstuft. Bei den Ausschreitungen anlässlich des G 20-Gipfels in Hamburg traten IL-Mitglieder öffentlich in Erscheinung.

Bei der von der linksradikalen Gruppierung mitorganisierten Podiumsdiskussion soll es heute Abend im DGB-Haus Darmstadt um die ausgearteten Proteste gegen rechte Verlage auf der Frankfurter Buchmesse gehen. Der Titel lautet: „Wie viel rechte Hetze muss die Öffentlichkeit dulden?“ Eingeladen ist auch der Frankfurter Stadtverordnete Nico Wehnemann (Die Partei), der auf der Buchmesse von Sicherheitskräften zu Boden gebracht wurde und dies als rechtsradikalen Angriff dargestellt hatte.

Bildungsstättenleiter Mendel sagte zu der Darmstädter Diskussionsrunde: „Es gibt einen Unterschied zwischen Veranstaltungen, die wir selbst organisieren und solchen, zu denen unsere Referenten eingeladen werden.“ In diesem Fall sei die DGB-Jugend an seine Bildungsstätte herangetreten. Dass die „Interventionistische Linke“ daran beteiligt ist, habe er nicht gewusst. Dabei prangt deren Logo mit dem roten Stern selbstbewusst auf der Einladung, die auf der Homepage seiner Bildungsstätte veröffentlicht ist. Und auf der zweiten Seite steht: „Moderiert wird das Podium von Aktiven der ,Interventionistischen Linken‘.“

Verbindung zum Klapperfeld

Es gibt allerdings noch einen anderen und vermutlich brisanteren Fall, der Mendels Widerstand gegen die Pläne des hessischen Innenministeriums in einem anderen Licht erscheinen lässt. Eine erst vor einigen Monaten eingestellte pädagogische Mitarbeiterin der Bildungsstätte Anne Frank ist selbst in der Frankfurter Autonomen-Szene aktiv – oder war dies zumindest bis vor kurzem. Sie zählt zu den Gründungsmitgliedern jenes Vereins, der das Autonomen-Zentrum Klapperfeld betreibt. Das ehemalige Polizeigefängnis ist laut Verfassungsschutz der bedeutendste Anlaufpunkt für gewaltbereite Linksextremisten in Hessen. Es gehört der Stadt und wird dem „Kunst- und Kulturverein Ostzeil“ mietfrei überlassen. Im Vereinsregister ist die neue Bildungsstättenmitarbeiterin als Mitglied des Vorstands eingetragen.

Ihr Chef, Meron Mendel, wollte zu dieser Personalie gestern Nachmittag nichts mehr sagen. Er habe wichtige Termine in Wiesbaden, hieß es zur Begründung. Angeblich, so ist es von Betroffenen zu hören, wurde dort gestern Nachmittag über einen Kompromiss in Sachen Sicherheitsüberprüfung geredet.