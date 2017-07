Umstrittener Fraport-Plan: Billig-Flugsteig am Frankfurter Flughafen in der Kritik

Der am Donnerstag bekannt gewordene Billigflieger-Vorstoß der Fraport wird in Frankfurt unterschiedlich aufgenommen. Während die Gegner des Flughafenausbaus den Plan ablehnen, einen eigenen Flugsteig speziell für Rynair und Co. zu bauen, kommt aus der CDU und der FDP Rückenwind.

Dass an der ursprünglich als Luxusterminal geplanten dritten Abfertigungshalle des Frankfurter Flughafens nun zunächst ein auf Billigfluglinien zugeschnittener Flugsteig gebaut werden soll, stößt bei den Ausbaugegnern erwartungsgemäß auf Kritik. „Das geht komplett in die falsche Richtung“, sagte die Grünen-Stadtverordnete Ursula auf der Heide, nachdem der Fraport-Vorstoß am Donnerstag bekannt geworden ist. „Terminal 3, dessen Bau wir Grüne damals abgelehnt haben, wurde genehmigt, um Frankfurts Drehkreuz-Funktion im internationalen Flugverkehr zu stärken“, sagte auf der Heide. Mit dem Pier G genannten Billig-Flugsteig ändere die Fraport ihr Geschäftsmodell gravierend. „Frankfurt ist nicht erster Platz für Low-Cost-Airlines, wir wollen andere Verkehre“, so die Lokalpolitikerin.

„Dient der Region“

Beim christdemokratischen Koalitionspartner kann die Fraport auf mehr Verständnis für ihre neue Strategie setzen. „Es ist erfreulich, wenn es gelingt auch günstigere Flüge in Frankfurt zuzulassen“, sagte die CDU-Stadtverordnete Christiane Loizides. „Denn das dient der Wirtschaftlichkeit des Frankfurter Flughafens und damit auch der gesamten Region.“

Ins selbe Horn blies der Bezirksvorsitzende der Jungen Liberalen Rhein-Main, Linus Vollmar. Die Pläne der Fraport seien „sehr begrüßenswert“, so der FDP-Nachwuchspolitiker in einer Pressemitteilung. „Durch den neuen Flugsteig G schafft der Flughafen den Anschluss an andere Flughäfen in Europa und der Welt und kann trotz aller Drangsalierungen der Flughafengegner weiterhin wettbewerbsfähig bleiben“, verkündete Vollmar. „Wer sich dem verschließt, der verzockt die wirtschaftliche Zukunft unserer Region.“ Außerdem würden Billigflieger wie Ryanair und Easyjet dazu beitragen, dass vor allem junge Menschen mit wenig Einkommen die Welt entdecken können, gibt Vollmar zu bedenken.

Die Fraport-kritische SPD-Stadträtin Ursula Fechter, die von Oberbürgermeister Peter Feldmann als Fluglärmbeauftragte eingesetzt wurde, befürchtet, dass es durch die Billigflieger in Frankfurts Süden lauter werde. „In den Tagesrandstunden wird die Zahl der Flüge zunehmen“, prophezeit Fechter. „Denn diese Fluglinien müssen das erlaubte Zeitfenster von 5 bis 23 Uhr voll ausnutzen, um wirtschaftlich zu fliegen.“

Die Ankündigung der Fraport, den Billig-Pier schon Anfang 2020 zu eröffnen, hält Fechter für gewagt. „Es muss gründlich geprüft werden, ob diese Planänderung wirklich durch den Planfeststellungsbeschluss zum Flughafenausbau gedeckt ist.“

Die Fraport geht davon aus, dass dies der Fall ist. Am Donnerstag machte ihr Vorstandsvorsitzender Stefan Schulte öffentlich bekannt, den Billig-Pier drei Jahre vor dem gesamten Terminal in Betrieb nehmen zu wollen. Er soll in Modulbauweise errichtet werden, wodurch die Bauzeit verkürzt wird. Terminal 3 soll dann im Jahr 2023 eröffnet werden.

Mehr Infos erwünscht

Bei der Bürgerinitiative (BI) Sachsenhausen stößt das Vorhaben auf Ablehnung. Die Fraport-Kritiker fordern mehr Informationen über die Details des Projekts und über angebliche Geheimgespräche zwischen der Flughafengesellschaft und dem Wiesbadener Wirtschaftsministerium. „Wir haben einen Antrag nach dem Umweltinformationsgesetz gestellt, um von der Landesregierung mehr über deren Absprachen mit Fraport zum Flugsteig G zu erfahren“, sagte BI-Sprecher Wolfgang Heubner. „Das Wirtschaftsministerium hat unseren Informationsantrag mit zweifelhafter Begründung abgelehnt. Das werden wir nicht hinnehmen.“