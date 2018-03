Birgit Roth hält Stadtviertel wie etwa den Riedberg oder das Europaviertel für wenig gelungen. Vor zwei Wochen hat die Leiterin des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst gemeinsam mit dem Frankfurter Stadtplanungsamt Leitlinien dafür entwickelt, wie das Neubaugebiet Römerhof gestaltet werden kann. Mit Redakteurin Sarah Bernhard sprach sie über Schönheit, zufriedene Anwohner und die Frage, wie Stadtplanung gesellschaftliche Probleme lösen kann.

Frau Roth, Sie haben gemeinsam mit Stadtplanern Ideen entwickelt, wie Frankfurt schöner werden soll. Was schlagen Sie vor?

BIRGIT ROTH: Es gibt ein Grundgesetz für den städtischen Raum, das meiner Meinung nach jeder berücksichtigen sollte: die Trennung zwischen öffentlich und privat. Schon Tucholsky schreibt ja: Am liebsten hätte man vor dem Haus den Ku’damm und hinten die Ostsee. Also einerseits gibt es den Wunsch nach Teilhabe und Austausch, andererseits das Bedürfnis, sich nach einem anstrengendem Tag zurückzuziehen. Eine Blockrandbebauung mit Hofstruktur, wie etwa in Sachsenhausen, eignet sich dafür besonders gut: Die Zimmer zum Hof sind ruhig, und in den Höfen gibt es zum Beispiel geschützte Spielflächen für Kinder. Im Europaviertel hingegen sind die Räume zwischen den Häusern oft ungestaltet, sind weder Straße noch privater Garten. Einige Anwohner haben Baumarktzäune aufgestellt, um sich abzuschotten. Wo das nicht geht, bleiben die Rollläden unten. Eben weil es keine Distanz zum Privaten gibt.

Bild-Zoom Foto: Heike Lyding Im Gespräch (von links): Redakteurin Sarah Bernhard und Birgit Roth, Leiterin des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst.

Aber das ist doch im Erdgeschoss immer ein Problem.

ROTH: Bei Gründerzeitbauten gibt es oft ein Hochparterre, also ein etwas angehobenes Erdgeschoss. Passanten können nicht mehr reingucken und die Keller heben sich aus dem Erdboden, so dass sie kleine Fenster und damit Licht und Luft haben.

Sie plädieren also dafür, wieder wie im 19. Jahrhundert zu bauen?

ROTH: Natürlich nicht mit Ornamenten und dem ganzen Stuck. Es geht um die Struktur, den Charakter des Wohngebiets.

Und wie muss dieser Charakter sein?

ROTH: Viertel, die wir gut finden, zeichnen sich dadurch aus, dass sie kleinteilig und vielfältig sind. Dabei haben die Häuser dennoch gemeinsame Merkmale, wie die Gliederung der Fassade, die Höhe oder das Material. Wenn eines der Häuser mal nicht gelungen ist, ist es nicht so schlimm, wie wenn ein Block auf ganzer Länge schroff und abweisend ist. Die Räume müssen gefasst sein, die Fassaden der Häuser sollten zur Straße zeigen und nicht quer dazu stehen, wie zum Beispiel am Riedberg, sonst fühlt man sich verloren. Und dann kommt noch die Dichte dazu.

Bild-Zoom Foto: Heike Lyding Gut: Morgensternstraße: Die Gebäude haben Fassaden zur Straße hin, sind sich von der Struktur her ähnlich, die Architektur ist rhythmisch. In der Tiefe führt die Straße auf ein räumliches Ende zu und wird dadurch gefasst. Der Raum wirkt lebendig.

Sie halten es für etwas Gutes, wenn Menschen auf engstem Raum zusammengepfercht werden?

ROTH: Unbedingt, auch wenn dabei manchmal Konflikte entstehen. Ich denke, wir haben verlernt, mit dieser Form der Nähe umzugehen. Alle wollen in der Kneipe sitzen, aber keiner will der Nachbar sein. Dabei gibt es das eine nicht ohne das andere. Der Gegenentwurf sind die Siedlungsgebiete an den Stadträndern. Die Menschen, die dort gebaut haben, sind jetzt oft schon um die 80, die Kinder sind aus dem Haus, es gibt keine Einkaufsmöglichkeiten, viele sind einsam. Dichtere Quartiere haben ein ganz anderes Potenzial auch für diese Lebensphase. Und sie schaffen Wirtschaftlichkeit für den Einzelhandel, so dass niemand zum Einkaufen mit dem Auto ins Gewerbegebiet fahren muss.

Ich habe gelesen, dass so gebaute Viertel Verbrechen verhindern können.

ROTH: Ich wohne im Nordend und mache mir nie Gedanken, wenn ich nachts dort unterwegs bin. Es wird immer ein beleuchtetes Fenster geben oder jemanden, der über die Straße geht. Das ist eine positive Form der sozialen Kontrolle. Dazu gehört auch, dass es keine uneinsehbaren Räume gibt, die womöglich noch mit Gestrüpp bewachsen sind, weil sich keiner zuständig fühlt. Das ist gefühlte Sicherheit, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch belegbar ist.

Bild-Zoom Foto: Heike Lyding Gut: Schweizer Platz: Alles läuft auf dem Schweizer Platz zusammen. Die Fassaden der Häuser fassen den Kreisel ein, die meisten sind selbst abgerundet. Regelmäßig gesetzte Bäume und Leuchten betonen die Figur, sagt Stadtbau-Expertin Birgit Roth.

Aber sind riesige Wohnblocks nicht einfach billiger – und damit in einer Stadt, in der es sowieso kaum noch bezahlbaren Wohnraum gibt, schlussendlich sinnvoller?

ROTH: Die Dichte, die in Blockrandbebauung möglich ist, schafft eher mehr bezahlbaren Wohnraum als weniger. Zudem glaube ich nicht, dass einheitliche, große Wohnblocks billiger sind. Die Baukosten bleiben, die Bodenpreise bleiben. Gründerzeitliche Bauten zeichnen sich oft durch eine schöne Fassade zur Straße aus, sind aber hinten hinaus recht einfach. Nehmen Sie im Gegensatz dazu etwa das Maintor. Die Wohnhäuser sind rundum mit Naturstein verkleidet, das war bestimmt nicht günstig. Dazu kommt, dass gut geplante Häuser nachhaltig sind. Viele Gründerzeit-Häuser stehen bis heute. Die Blocks aus den 60er- und 70er-Jahren wurden vielerorts schon wieder abgerissen.

Klingt alles logisch. Warum hält sich keiner dran?

ROTH: Die jüngere Stadtbaugeschichte ist sehr stark von der Charta von Athen aus dem Jahr 1933 geprägt, die unter Federführung von Le Corbusier aufgestellt wurde. Sie besagt: In einer Stadt muss man die Funktionen, also etwa Wohnen, Gewerbe, Freizeit, Verkehr und Handel, strikt trennen. Damals war das durchaus sinnvoll, weil zum Beispiel die Industrie schmutzig war. Aber dass die Baunutzungsverordnung bis heute nach Nutzungen trennt, ist ein Hindernis.

Bild-Zoom Foto: Heike Lyding Schlecht: Riedbergplatz: Am Riedberg sind die runde Verkehrsführung und der Platz voneinander getrennt. Der Platz ist räumlich weitgehend ungefasst und leer, er ist kein „Stadtraum“, an dem man sich wohlfühlt und verweilen will.

Und nun?

ROTH: Wir müssen mehr Kommunen dazu bringen, anders zu bauen, damit es mehr Anschauungsmaterial gibt und alle Beteiligten lernen, wie Mischung heute geht. Erfreulicherweise hat die Stadt Frankfurt einen außerordentlich entschlossenen Planungsdezernenten, der auch unkonventionelle Wege geht, um die beste Lösung zu finden. Ich hoffe, dass wir vom Baugebiet Römerhof für künftige Projekte lernen können.

Wenn Sie im Nordend wohnen, wissen Sie ja, dass es im Sommer sehr drückend sein kann, weil kein Wind durch die Straßen weht. Im Europaviertel ist das besser.

ROTH: Wenn Straßen und Bebauung richtig angelegt werden, werden Winde nicht behindert. Aber Städtebau ist überaus komplex. Mobilität, Ökologie, wirtschaftliche Bedingungen und soziale Belange zusammenzubringen, ist eine Kunst. Zu oft macht jeder sein eigenes Ding: Straßenplaner achten nur auf die Belange des Verkehrs, Architekten sehen sich als Künstler und übersehen, dass sie sich in bestehende Ensemble einfügen sollten, und Stadtplaner wissen zu wenig über die Häuser, die im Planungsgebiet später einmal stehen sollen.

Bild-Zoom Foto: Heike Lyding Schlecht: Robert-Koch-Allee: Am Riedberg wenden sich die Häuserblöcke von der Straße ab und zeigen ihre Schulter, nicht ihr Gesicht. Die Fassaden folgen den Himmelsrichtungen. Es entsteht kein Raum, die Straße wirkt langweilig und endlos.

Und dann kommen Sie und fordern noch eine weitere Kategorie: Schönheit.

ROTH: Als wir 2010 die „Konferenz zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt“ ins Leben gerufen haben, sind wir für den Begriff geradezu verprügelt worden. Schönheit war keine Kategorie, über die man bei der Stadtplanung reden durfte. Mittlerweile ist der Begriff in der allgemeinen Diskussion angekommen. Für den Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz ist Schönheit sogar eine Funktion. Wenn ein Platz schön ist, wird er genutzt, wenn nicht, bleibt er leer. Ich glaube, dass wir Plätze und Häuser brauchen, die uns berühren. Die ästhetische Dimension ist kein Zusatz, sondern integraler Bestandteil der Planung.