Neue Verordnung: Bis zu 25 Jahre Zeit für Umbau von Pflegeheimen

Die schwarz-grüne Landesregierung in Wiesbaden will die Umsetzung ihrer geplanten Landesverordnung über Pflegeleistungen „pragmatisch umsetzen“. Es werde bei der Umrüstung der Heime Übergangsfristen von bis zu 25 Jahren geben, erklärte der sozialpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Marcus Bocklet.

Die Zimmer in hessischen Altenheimen sollen von derzeit 12 auf 14 Quadratmeter vergrößert werden; jeder Bewohner ein eigenes Bad erhalten. So sieht es der „Entwurf einer Landesverordnung zur Ausführung des Hessischen Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen“ vor, wie es etwas sperrig heißt. Dies alarmierte die Träger von Altenheimen und den hessischen Städtetag. Sie befürchten einen Wegfall von Pflegeplätzen. Denn rein rechnerisch stehen bei Umsetzung der neuen Vorschriften nur noch 85 Prozent der Heimplätze zur Verfügung. Die Investitionskosten steigen nach Angaben des Hessischen Städtetages um 20 Prozent.

„Pragmatische Handhabung“

Doch zumindest für die Bestandsgebäude geben die sozialpolitischen Sprecher der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen Entwarnung. Wie der sozialpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Landtag, Marcus Bocklet mitteilte, werde es „Übergangsfristen von bis zu 25 Jahren und Bestandsschutz für viele, viele Jahre geben. Kein Altenheim wird geschlossen.“ Auch für die Kommunen sind die höheren Anforderungen für die Pflegeheime ein Problem. Der Platz im Pflegeheim kostet rund 150 Euro mehr im Monat, so dass häufiger als bisher die Träger der Sozialhilfe einspringen müssen.

Bocklets Abgeordnetenkollege Ralf-Norbert Bartelt (CDU) betonte: „Wir wollen die Sache pragmatisch handhaben.“ Für die baulichen Vorschriften werde es auf Anträge der Einrichtungen für bestehende und geplante Heime Ausnahmen geben. „Die Träger müssten keine Befürchtungen haben, dass sie bauliche Veränderungen vornehmen müssen, die ihre finanzielle Kraft übersteigt“, sagte Bartelt.

Rechtskraft im November

Diese Sorge hatte Frédéric Lauscher, der Geschäftsführer des Frankfurter Verbandes für Alten- und Behindertenhilfe geäußert. Die finanziellen Konsequenzen für den Umbau der bestehenden acht Alten- und vier Tagespflegeheime seines Verbandes bezifferte Lauscher mit 120 Millionen Euro in sechs Jahren und fügte hinzu: „Das ist utopisch“.

Die neue Verordnung befindet sich in der Regierungsanhörung. „96 Verbände wurden angeschrieben, 23, unter ihnen der Hessische Städtetag, haben Stellungnahmen abgegeben, deren Auswertung derzeit erfolgt und noch nicht abgeschlossen ist“, teilte Esther Walter, Sprecherin des Hessischen Sozialministeriums, mit.

Das Land habe kein Interesse daran, „funktionierende Einrichtungen, in denen sich die Bewohner wohlfühlen, anzufassen, nur weil der Standard nicht vollständig den baulichen Vorgaben in der Verordnung entspricht.“ Oder wie es der Landtagsabgeordnete Bocklet formulierte: „Alle achten mit Augenmaß darauf, dass nichts kaputtgeht.“ Gleichwohl gehe es auch darum, die Qualität in der Pflege zu verbessern.

Nach dem Plänen der Landesregierung soll die neue Verordnung laut Bartelt im November Gesetzeskraft erlangen.