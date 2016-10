Frankfurt Marathon: Bis zu 400 000 Zuschauer werden erwartet

Autofahrer in und um Frankfurt müssen sich für Sonntag auf Behinderungen im Straßenverkehr einstellen. Grund ist der Mainova Frankfurt Marathon, der um 10 Uhr in der Friedrich-Ebert-Anlage beginnt. Das Ende ist für 16.45 Uhr an der Frankfurter Festhalle auf dem Messegelände vorgesehen.

Das Frankfurter Laufereignis ist der älteste Marathon Deutschlands. Vor 35 Jahren, 1981, begann Frankfurts Marathon-Tradition mit einer handvoll Sportler im Stadtteil Höchst. Laut Alex Westhoff, Sprecher der Veranstaltung, werden beim 36. Lauf rund 26 000 Sportler starten und mehr als 15 500 über die volle Strecke antreten. Bei gutem Wetter werden zwischen 350 000 und 400 000 Zuschauer erwartet. 2000 Helfer ermöglichen die Veranstaltung. Es gibt an der Strecke 80 bis 90 Aktionspunkte mit Musik.



Hier geht es zum Übersichtsplan der Sperrungen und Umleitungen

Die Strecke führt wie in den Vorjahren mehrere Kilometer durch die Innenstadt. Nach der ersten Flussüberquerung via Alte Brücke führt die Marathon-Strecke am Main entlang nach Westen, um Frankfurts Süden über die Schwanheimer Brücke wieder zu verlassen. Die Strecke führt durch die Stadtteile im Westen, Nied und Höchst, ehe es auf der langen und zähen Geraden der Mainzer Landstraße wieder Richtung Innenstadt geht.

Entlang der Strecke werden zahlreiche Musikgruppen die Sportler anfeuern. Aufmunternde Stimmung ist besonders auf den letzten zehn Kilometern nötig für die Sportler.

Download als PDF Sonderbeilage Mainova Frankfurt Marathon 2016 Am 30. Oktober ist es wieder soweit: Zehntausende Läufer werden beim diesjährigen Frankfurt Marathon ihr Bestes geben. In unserer Sonderbeilage finden Sie viele Fakten und Geschichten rund um den großen Lauf-Event. clearing

Die Polizei Frankfurt weist darauf hin, dass zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr zahlreiche Straßen im Stadtkern von Frankfurt, in Sachsenhausen, Niederrad, Goldstein, Schwanheim, Nied, Höchst und im Gallusviertel gesperrt sein werden.

Die Polizei fordert die Zuschauer des Marathons auf, ihre Fahrzeuge außerhalb der Innenstadt zu parken und anschließend öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Doch auch Straßenbahn- und Buslinien sind von Unterbrechungen oder Umleitungen betroffen. Deswegen empfiehlt der Rhein-Main-Verkehrsverbund, U- und S-Bahnen zu nutzen, die am Sonntag häufiger verkehren.



Alle Information rund um den Frankfurt Marathon 2016 finden Sie auf unserer Themenseite.

(tjs)