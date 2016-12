Im Viertel der Dealer: Bis zur Mainzer Landstraße: Der Drogenhandel hat sich ausgebreitet

In der B-Ebene wird mit Crack gedealt, in der Düsseldorfer Straße mit Cannabis. So einfach schien die Geografie des Drogenhandels im und am Hauptbahnhof bislang zu sein. Tatsächlich ist der Aktionsradius der Dealer aber weitaus größer: In der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats für das Bahnhofsviertel machten Anrainer deutlich, dass sich der Straßenhandel mit Haschisch und Marihuana längst auf die Ottostraße, eine Parallelstraße der Düsseldorfer Straße, ausgedehnt hat. Recherchen dieser Zeitung ergaben nun, dass die Dealer im gesamten Quartier zwischen Hauptbahnhof und Mainzer Landstraße unterwegs sind – sehr zum Missfallen der Unternehmer, Anwohner und Wirte.

Der Schwerpunkt des Cannabis-Handels, der laut Polizei von Männern aus den nordafrikanischen Maghreb-Staaten dominiert wird, befindet sich zwar weiterhin in der stark frequentierten Düsseldorfer Straße, die Dealer sind inzwischen aber in der gesamten westlichen Niddastraße unterwegs und bieten ihre Ware mitunter auch in deren Seitenstraßen zum Verkauf an. Ein Wirt aus dem „Saar Karree“, der nicht namentlich genannt werden möchte, berichtet im Gespräch mit dieser Zeitung, dass die Dealer vor allem bei Polizeiaktionen in der Düsseldorfer Straße den Ort wechseln und ihren Stoff zwei Straßenecken weiter verkaufen. Ein anderer Wirt bestätigt den Verdrängungseffekt: „Das ist wie beim Stühlerücken auf der Titanic“, sagt er mit bitterem Humor.

Katzenstreu gegen Urin

Marco Müller (47) vom „Biker’s Cave“ in der Niddastraße hat die Dealerszene direkt vor seiner Ladentür: „Die Situation trifft mich ganz persönlich, ich merke es an meinen Umsatzzahlen.“ Ein Minus von 46 Prozent gegenüber dem Vorjahr hat der Sportradhändler mit seinem Steuerberater festgestellt. Einige Kunden kämen aus Angst vor den Rauschgifthändlern nicht mehr. Wenn draußen viel los sei, wirke das auf zartbesaitete Personen „grob schockierend“. Auch die Wildpinkelei der Dealer sei ein „Riesenproblem“: „Die machen einfach irgendwohin, ich streue die Pfützen dann regelmäßig mit Katzenstreu ab.“

Der Polizei macht Müller keinen Vorwurf. „Die kontrollieren schon viel.“ Dass die Rauschgifthändler immer nur geringe Mengen mit sich führten und deshalb nicht härter bestraft werden könnten, sei „sicher frustrierend“. „Neulich habe ich bei einer Razzia mitbekommen, dass eine Person zum 197. Mal aufgegriffen wurde, ich kenne die Dealer ja selbst schon vom Sehen“, sagt Müller. Viele seien schon lange da, es gebe aber auch immer wieder neue Gesichter. Die Razzien störten die Geschäfte in der Regel für ein bis zwei Stunden, dann laufe alles weiter wie bisher.

Ein Mann (38), der seit zehn Jahren in einem Mehrfamilienhaus in der Ottostraße lebt, denkt wegen der Dealerszene schon über einen Umzug nach. „Ich werde auf der Straße regelmäßig gefragt, ob ich Drogen kaufen will.“ Meist werde „Gras“ oder „Marihuana“ angeboten, das geschehe inzwischen auch „sehr direkt“, ohne Geheimniskrämerei. Bedroht hätten ihn die Rauschgifthändler noch nicht, nachts gebe es aber „mindestens einmal in der Woche Geschrei auf der Straße“, das sei schon sehr störend.

Viele Bunker

Zur Frage, wo die Dealer ihre Ware bunkern, kann fast jeder Anrainer etwas sagen: in Mauerritzen und Mülltonnen, auf Autoreifen und den stillgelegten Tramgleisen, mitunter sogar in leeren Zigarettenschachteln, die scheinbar weggeworfen auf dem Gehweg liegen. „Es ist nicht mehr einladend“, findet ein Bewohner des Quartiers, der in einer Bar am „Saar Karree“ sitzt. „Die Dealer glauben, sie hätten hier Narrenfreiheit.“

Der Leiter eines Fitnessstudios in der Niddastraße zeigt sich zwar erfreut über den Kontrolldruck der Polizei, fragt sich aber: „Wo bleibt die Wirkung?“ Seine Kunden könnten „während des Trainings bei den Drogengeschäften zuschauen“. Manche Dealer seien auch aggressiv. Die Situation schrecke schon manche ab. „Ich warte darauf, dass die Behörden, die eigentlich die Macht haben sollten, die Macht wiedererlangen.“

Vereinzelt gibt es übrigens auch andere Stimmen im Quartier: „Ein Gastronom warnt vor „Hysterie“ und betont, dass keiner seiner Gäste jemals einer Straftat zum Opfer gefallen sei. Die Dealer täten niemandem etwas an, „sie lachen sich nur schlapp, wenn sie festgenommen werden“. Eine junge Frau aus der Ottostraße spricht sich sogar gegen das Durchgreifen der Polizei aus: Dunkelhäutige Menschen stünden neuerdings unter Generalverdacht, findet sie. „Das schürt Hass.“ Ein Mittel gegen den Cannabis-Schwarzmarkt könnte ihrer Ansicht nach eine Entkriminalisierung der Droge sein.