Spektakuläre Raubzüge: Blitzeinbrüche in Frankfurt: Diebe räumen Luxusläden leer

01.11.2016

In Frankfurt hat es in der Nacht zum Montag zwei spektakuläre Einbrüche in Läden mit Luxusartikeln gegeben: In der feinen Goethestraße zerstörten die Täter mit einem gestohlenen Auto das Schaufenster eines Uhrengeschäfts, um an die kostbaren Chronometer zu kommen. In einer Boutique im Dornbusch räumten Einbrecher in unbekannter Zahl einen kompletten Verkaufsraum samt Lager aus und ließen unter anderem kostbare Wintermäntel und Cocktailkleider mitgehen.