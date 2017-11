Initiative: Blog soll Migrantinnen für Schule begeistern

Aleisha ist 29 Jahre alt und alleinerziehende Mutter. Ihre Familie hält sie mit schlecht bezahlten Putzjobs über Wasser. Dabei träumt die junge Migrantin eigentlich davon, eine Ausbildung zur Mechatronikerin zu machen. Sie entschließt sich also, ihren Realschulabschluss nachzuholen. Mit welchen Hürden sie dabei zu kämpfen hat – etwa Geldproblemen, Lernschwierigkeiten und Problemen bei der Kinderbetreuung – und welche Erfolgserlebnisse sie verbuchen kann, wird nun in einem Videoblog erzählt. Das Besondere daran: Aleisha ist als Puppe, ähnlich denen aus der Muppet Show, darin zu sehen.

Gabriele Wenner vom Frankfurter Frauenreferat erklärt den Grund: „Aleisha soll keiner bestimmten Ethnie zuzuordnen sein. Deshalb hat sie nur einen schwachen Akzent und lilafarbene Haare.“ Alle Migrantinnen sollten sich mit ihr identifizieren können.

Hürden überwinden

Der Videoblog ist ein gemeinsames Projekt der Crespo Foundation und dem Frauenreferat Frankfurt und zielt darauf ab, Migrantinnen Lust auf Schule und Weiterbildung zu machen. „Wir wollen zeigen, dass sie alle Hürden überwinden können“, sagt Dr. Aslak Petersen von der Crespo Foundation. Gleichzeitig solle durch den Blog das Bild über Migrantinnen in der Gesellschaft gradegerückt werden, sagt seine Kollegin Cora Stein. Schließlich speisten sich die Erfahrungen, die die Puppe Aleisha in dem Videoblog mache, aus realen Lebenserfahrungen junger Migrantinnen.

Schwieriger Start

Das bestätigt Chinda Hoeurn, die in einer Videoblog-Folge auftritt. „Die Geschichten sind echt“, sagt die junge Frau, die ein ähnliches Schicksal wie Aleisha teilt. Vor vier Jahren ist sie von Kambodscha nach Deutschland gezogen. Der Liebe wegen, wie sie erzählt. Einen Schulabschluss hatte sie nicht. „Der Start war ziemlich schwierig“, sagt die heute 26-Jährige. Probleme machten ihr anfangs vor allem die deutschen Bürokratie. „Ich musste so viele Anträge ausfüllen“, sagt Chinda. Davon ließ sie sich aber nicht entmutigen, besuchte fleißig Sprachkurse und arbeitete nebenbei noch als Ticketverkäuferin.

Vor zwei Jahren dann fasste sie den Entschluss, einen Schulabschluss zu machen. „Ich wollte und will wie eine Deutsche sein“, begründet sie. Mit den gleichen Chancen. „Anfangs habe ich mir das gar nicht zugetraut, weil ich doch so viel aufholen musste“, sagt sie. Ihr Mann aber habe sie stets motiviert. Und dann sei es auch gar nicht so schlimm gewesen. „Ich gebe mein Bestes“, sagt sie. Seit zwei Jahren ist sie zudem Stipendiatin der Crespo Foundation in Frankfurt. Die Stiftung übernimmt die Kosten für die Schule, die Anfahrt, finanziert Schulmaterialien und Nachhilfe.

Ihren Hauptschulabschluss hat Hoeurn inzwischen bestanden. Der Realschulabschluss soll im Sommer kommenden Jahres folgen. Und für die Zeit danach hat die junge Frau ebenfalls schon Pläne. „Ich möchte eine kaufmännische Ausbildung beginnen und nebenbei vielleichtDie Episoden sind noch mein Fachabitur machen“, sagt sie.

Dass die 26-Jährige bei dem Videoblog-Projekt mitgemacht hat, war für sie selbstverständlich. „Ich mache das nicht für mich, sondern für die Frauen, die nach Deutschland kommen und denken, dass sie schwach sind“, sagt sie. Das sei nämlich nicht der Fall. „Wer will, kann hier alles schaffen.“

Die ersten drei Episoden von Aleishas Videoblog werden am heutigen Samstag online gestellt. Danach gibt es immer freitags eine neue Folge. Beworben wird das Projekt in sozialen Medien. Ein Trailer läuft zudem in den drei Frankfurter Kinos Mal seh’n, Orfeos Erben und Harmonie.