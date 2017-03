Tätlichkeiten im Bahnhofsviertel: Blutiger Streit: Fingerkuppe abgebissen

Blutig endete ein anfangs verbaler Streit zwischen mehreren Männern vor einer Bar in der Münchener Straße im Bahnhofsviertel.

Aus bislang ungeklärten Gründen, so die Polizeiangaben, gerieten ein 37 Jahre alter Mann und ein 53-Jähriger am frühen Freitagmorgen gegen 5 Uhr in Streit. Nach Angaben von Zeugen waren noch zwei weitere bis dato unbekannte Personen in den Streit in der Bar verwickelt.

Im Verlauf der Auseinandersetzung schubsten sich die Kontrahenten schließlich gegenseitig aus der Bar hinaus auf die Straße. Dort stritten sie weiter, immer heftiger. Dann biss plötzlich der jüngere Mann dem älteren die Fingerkuppe des rechten Ringfingers ab. Auch der jüngere Kontrahent erlitt einige Verletzungen in Form von Schürfwunden an den Händen und eine Platzwunde am Kopf.

Mit der Bisswunde am Finger fuhr der 53 Jährige mit einem Taxi ins Krankenhaus, sein Kontrahent ging zunächst nach Hause, kam dann aber wieder zur Bar zurück.

Die Polizisten blieben noch am Tatort und schließlich wurde in der Nähe des Eingangs zur Bar auch die abgebissene Fingerkuppe auf dem Gehweg gefunden. Sie wurde von der Besatzung eines Rettungswagens sofort ins Krankenhaus gebracht. Es bleibt ungewiss, ob sie wieder an den Finger angenäht werden kann. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits dauern an.

