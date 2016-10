Rascher Fahndungserfolg: Blutiger Streit in der Hauptwache: Polizei nimmt Messerstecher fest

Schneller Fahndungserfolg der Polizei – nach der Messerstecherei am helllichten Tag in der Hauptwache wurden zwei Tatverdächtige festgenommen.

Samstagnachmittag, die S-Bahn-Station an der Frankfurter Hauptwache ist voller Menschen. Plötzlich fließt Blut, vier Jugendliche werden bei einer Messerstecherei verletzt. Die Polizei ergriff nur zwei Tage nach der Tat rasch zwei Verdächtige: Vater und Sohn.

Die Tat sorgte in der Stadt für Gesprächsstoff – wie sicher ist Frankfurt noch? Vernachlässigen Stadt und Polizei ihre Aufgaben? Die Vorkommnisse am Hauptbahnhof mit Junkies, die Fortsetzung der Dealerszene in die Düsseldorfer Straße – und nun die Hauptwache. Mitten in der Stadt, mitten am Tag.

Der schnelle Erfolg der Polizei bei der Messerstecherei gibt den Bürgern wieder mehr Sicherheit: Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 43 Jahre alten Mann und seinen 15-jährigen Sohn. Sie wurden am späten Sonntagabend festgenommen,

Insgesamt gehen die Ermittler von vier mutmaßlichen Tätern aus. Die Identität der anderen sei noch nicht bekannt, sagte die Sprecherin. Die Suche nach den zwei anderen Tätern läuft noch. Laut Zeugenaussagen soll es sich um zwei junge Männer im Alter von etwa 17 bis 20 Jahren handeln.

Die Auseinandersetzung begann in der C-Ebene der S-Bahnstation Hauptwache und setzte sich bis zur darübergelegenen B-Ebene fort. Zuerst hätten sich die Männer gestritten, danach hätten sie die Messer gezückt. Die Verletzten, bei denen es sich um männliche Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren handelt, kamen ins Krankenhaus. Ein 18-Jähriger war leicht verletzt, die anderen hatten schwere Verletzungen. Nach Angaben der Polizei schwebt keiner von ihnen in Lebensgefahr.

Da die Innenstadt am Samstagnachmittag voller Menschen war, befragte die Polizei viele Zeugen zur Messerstecherei. Über ihren Twitter-Kanal warnte die Frankfurter Polizei vor wilden Spekulationen im Internet. „Ihr macht euren Mitmenschen unnötig Angst. Es besteht keine Gefahr“, schrieben die Beamten am Samstagabend über den Kurzmeldungsdienst. Wegen der Spurensicherung war die Hauptwache gesperrt worden. red