Ausstellung des kandischen Künstlers in der Galerie Schamretta: Bob Lloyd: Ein Reisender ist angekommen

In seiner ersten Ausstellung in der Galerie Schamretta zeigt Bob Lloyd übermalte Lithographien. Der Leiter der Druckwerkstatt der Klosterpresse macht damit aus Drucken wieder ein Unikat.

Es ist einer dieser Tage zwischen den Jahren. Die Sonne scheint strahlend und kurz, es ist nicht besonders kalt, eher Spätherbst als Winter, nur wird es zu früh dunkel.

Der aus Kanada stammende Künstler Bob Lloyd steht in der Galerie Schamretta, dem Fotografen zugewandt. Er posiert in verschiedenen Haltungen im Raum vor seinen Bildern, dann beginnt er zu erzählen: Von der Schulzeit in Vancouver an der Westküste Kanadas, seinem großen Fernweh. Von dem Tag, als ihn seine Mutter zum Highway brachte, ihm noch ein Butterbrot für die Reise mitgab. Die Eltern waren damit einverstanden, das der 20-jährige Bob zu einer langen Reise aufbrach; sie hätten sich aber auch nicht gewundert, wenn alles anders gekommen wäre als er es sich vorstellte, er in einer Woche wieder zu Hause gewesen wäre. Er kam lange nicht zurück. Von Vancouver nach Montreal trampte der junge Mann, fragte im Hafen der Stadt, ob es billige Schiffspassagen nach Europa gäbe. Auf einem Frachter ging es nach Aberdeen in Schottland.

Bob Lloyd räuspert sich: „Heute ist alles so schnell geworden, das war vor gerademal fünfzig Jahren. An Fliegen war nicht zu denken für einen mittellosen abenteuerlustigen Jungen, wir waren Wochen auf dem Ozean unterwegs, das Frachtschiff klapperte alle möglichen Häfen ab, die Ladung war wichtig, nicht die Passagiere.“ Es ging weiter, bis nach Norwegen, wo Lloyd einen neuseeländischen Tramper traf, der ihm Wunderdinge über Asien erzählte. „Weihnachten in Kathmandu“, schmunzelt Lloyd, „das waren die Worte, mit denen wir uns im Frühsommer in Oslo verabschiedeten.“

Es war eine Reise, auf dem der Weg das Ziel wurde. Lloyd kam mit dem Buddhismus in Berührung, den er unbewusst ob seiner Selbstlosigkeit und kontemplativen Einstellung bereits in sich trug. Schlafsack und Zelt hatte der junge Kanadier stets dabei. Das Unterwegssein war strapaziös, die Begegnung mit vielen Menschen aus verschiedenen Kulturen aber für den Künstler ein lebenslanger Gewinn. „Die waren meist sehr freundlich, besonders die einfachen Leute“, erinnert sich Lloyd. „Manchmal wollten sie gar kein Geld haben. Trinkt den Tee, nehmt etwas zu Essen – von einem mit wenig Gepäck Reisenden wollten sie nichts annehmen.“

Weihnachten in Nepal

In Kathmandu traf er rechtzeitig zu Weihnachten ein, von dem Neuseeländer war keine Spur zu finden. „Wer weiß, wo der hängengeblieben ist“, lächelt Lloyd, „das war damals aber auch nicht weiter verwunderlich, es gab keine Möglichkeit, unterwegs in Kontakt zu bleiben“.

Von der Reise berichtete er seinen Eltern in Briefen nach Kanada. Zum Aufbruch hatte ihm sein Vater gesagt: „Es ist wichtig, das du mit dir selbst klarkommst, auf deinem Weg wirst du dich selbst kennenlernen“.

Zurück in Europa verschlug es Lloyd durch eine Reihe weiterer Zufälle ins belgische Antwerpen, eine große Hafenstadt, in der viele Reisende wie Lloyd vorbeikamen. „Wir lebten in einem aufgegebenen Lagerhaus, die Miete war unglaublich billig“ erzählt der Künstler, der in Antwerpen auf der dortigen Akademie mit dem Kunststudium begann. Eine Bewerbungsmappe brauchte er nicht, er sprach mit den Professoren, die den Weitgereisten als eine Bereicherung für die Hochschule gerne aufnahmen.

Bis 1970 blieb er in Belgien, dann reiste er mit einer deutschen Freundin ins Rheinland, wo er längere Zeit in einer Landkommune lebte; im „Nirgendwo“ im Bergischen Land, der Künstler lacht. Ein einsam gelegener Hof, das Dorf war weit weg. Es war die Zeit der Hippies, des freien Umherschweifens und der beginnenden Studentenunruhen. 1974 schließlich kam er in Frankfurt an und blieb. Der Berufsverband bildender Künstler bot ihm Räume im Karmeliterkloster und förderte den Weitgereisten.

Die Druckwerkstatt namens Klosterpresse ist seitdem sein künstlerischer Lebensmittelpunkt. Logisch, dass er nach dem Umzug in den in Sachsenhausen gelegenen Frankensteiner Hof in der Paradiesgasse vor zehn Jahren die Leitung der Klosterpresse übernahm.

Der Zufall arbeitet mit

Das formale Kunst-Kurswesen ist nicht sein Ding, „wenn jemand was machen will, dann soll er vorbeikommen, ich helfe ihm schon“, so beschreibt Lloyd seine Unterstützung für die Interessierten. Da er gesprächig und zugänglich ist, hat sich schon häufig ein enges Lehrer-Schüler-Verhältnis entwickelt. Er selbst ist in seiner künstlerischen Produktion kein Freund des Auflagendrucks. Die Radierung oder Lithographie dient ihm in der Regel nur als Ausgangspunkt für erweiterte Bildkonzepte. Dabei ist ihm jedes Mittel recht, Zufälle eingeschlossen. Er überdruckt die Blätter wieder, lässt Farbe fließen, schabt und kratzt wieder weg. Wenn er eine Unstimmigkeit bemerkt, greift er spontan ein und ändert den Farbklang. Dieses Konzept, oder eher „Nicht-Konzept“, betont er, ist für ihn ein Stück Freiheit, das Ereignisse und Überraschungen bereithalte, denen er sich mit Neugierde widmen kann. „Es ist ein Verfahren“, erklärt Lloyd, “ein evolutionärer Weg sei“.

Offen lässt er dabei, ob er dieses bewusst kontrolliert oder wie weit er dem Unbewussten Raum gibt. Siegfried Rasche, Mitglied der Klosterpresse und langjähriger Weggefährte des Künstlers, kann das etwas aufklären: „Lloyd spielt mit dem Zufall. Er sieht den künstlerischen Arbeitsprozess als fast noch wichtiger an als das Ergebnis. Sein Weg hat unmittelbar mit Freiheit zu tun, das ist seine Grundlage“.

Die Ausstellung „Blue cat“ ist noch bis zum 20. Januar 2017 in der Galerie Schamretta, Kantstraße 16, Dienstag und Freitag von 17 bis 20 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter 493 02 06 zu sehen.